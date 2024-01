Premio Giovani Talenti Calolziesi, aperte le candidature

Un riconoscimento a giovani U30 che si sono distinti

Il termine è lunedì 15 aprile 2024 alle ore 17.30

CALOLZIOCORTE – L’Amministrazione Comunale, come previsto dall’apposito regolamento, intende riconoscere il “Premio Giovani Talenti Calolziesi” per l’anno 2024. Lo scopo del premio è il conferimento biennale di un riconoscimento civile di una pergamena a favore di uno o più giovani di età non superiore a 30 anni residenti a Calolziocorte che operano o hanno operato nei settori: attività sportive, culturali, artistiche, e che in tal modo abbiano favorito la notorietà della città.

La consegna del premio ai giovani individuati avverrà nell’ambito di una manifestazione civica che verrà programmata in occasione di un evento del Maggio Calolziese o durante la seduta del Consiglio Comunale.

Le proposte di candidatura devono essere presentate, anche su segnalazione di terzi, all’Ufficio Protocollo del Comune, e sono sottoposte alla Commissione congiunta Garanzie Statutarie e Servizi alla Persona (qui la scheda). La Giunta Comunale può discostarsi dalle proposte di candidatura con provvedimento motivato, o proporne, in assenza di candidature. In mancanza di proposte validamente formulate dalla Commissione, come sopra costituita, può provvedere autonomamente la Giunta Comunale.

Per l’anno 2024 il termine per la presentazione delle candidature è lunedì 15 aprile 2024 alle ore 17.30.