Traguardi importanti per il progetto IANG: oltre 1.536 ragazzi e 288 genitori incontrati

Il progetto celebra due anni di attività nel polo Valle San Martino

“Prosegue l’impegno nel costruire proposte con la rete territoriale”

CALOLZIO – Il progetto IANG – Insieme Ai Nostri Giovani festeggia con grande soddisfazione il suo secondo anno di attività nei Comuni del Polo Valle San Martino (Calolziocorte, Carenno, Erve, Garlate, Monte Marenzo, Olginate, Valgreghentino, Vercurago). Grazie ai preziosi contributi dei partner, tra cui Impresa sociale Girasole, l’associazione Les Cultures ODV, l’associazione Spazio Condiviso APS e ASD, i Comuni del Polo, la Comunità Montana Lario Orientale Valle San Martino, i Consultori di Calolziocorte e Olginate, gli Istituti Comprensivi di Calolziocorte e Olginate e l’Istituto di Istruzione Superiore Rota di Calolziocorte, il progetto ha infatti raggiunto importanti traguardi, offrendo un ampio ventaglio di servizi e opportunità ai giovani di età compresa tra i 13 e i 28 anni.

Avviato nel febbraio 2022, grazie alle risorse messe a disposizione dall’Ambito di Lecco, Fondazione Comunitaria e dai Comuni del Polo, il progetto IANG ha incontrato oltre 1.536 ragazzi e ragazze e 288 genitori, creando una solida rete di collaborazione con scuole, associazioni, comuni e imprese del territorio.

“Attraverso un’attenta osservazione delle esigenze dei giovani, abbiamo identificato e lavorato su diverse sfide, tra cui il bisogno di orientamento scolastico e professionale, in particolare nelle delicate fasi di scelta tra scuola secondaria di primo e secondo grado e al termine della scuola di secondo grado, la crescente voglia di partecipazione attiva e il desiderio di luoghi di aggregazione inclusivi”, afferma Eleonora Cortesi, coordinatrice del progetto.

L’aumento delle candidature per le iniziative in cui i giovani possono sperimentarsi in proposte prelavorative e di partecipazione attiva, come i bandi Util’Estate, Util Autunno, Util Primavera, Giovani Competenti e i bandi per Giovani NEET (per un totale di 330 candidature e 193 ragazzi/e coinvolti), conferma questa forte volontà di partecipare a occasioni concrete di crescita personale, di arricchimento delle proprie competenze, di contribuire attivamente alla comunità e sentirsi parte di un gruppo.

“IANG rappresenta un progetto importante per il benessere dei giovani del nostro territorio – afferma Matteo Colombo, referente delle politiche giovani del Polo Valle San Martino -. Alcuni temi complessi, come l’accompagnamento alla crescita di adolescenti e giovani, possono essere affrontati solo attraverso una progettazione partecipata tra enti diversi del territorio. Da qui il nostro impegno nel continuare a costruire proposte con la rete territoriale e tutte le realtà che a diverso titolo si interfacciano con i ragazzi”.