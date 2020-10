Colle Brianza, trova nei boschi un maxi fungo da 600 grammi

Il ricco bottino di una residente, Raffaella

Il fungo pesa 600 grammi

COLLE BRIANZA – Un’uscita per funghi più che fortunata per Raffaella, residente di Colle Brianza: nei boschi di Cagliano, infatti, la donna ha trovato un maxi fungo di 600 grammi, colto e portato a casa con grande soddisfazione.

“Abito a Colle Brianza e questa mattina mi sono recata nella frazione di Cagliano per fare funghi. Intorno all’una ho trovato questa meraviglia” ha raccontato Raffaella. Scattata la foto di rito con il suo ricco bottino, Raffaella ha quindi concluso: “Lo utilizzerò in cucina, come prima cosa farò un bell’ossobuco con i funghi!”.