In bici alla scoperta di Merate: tutto pronto per la biciclettata culturale

L’iniziativa si terrà domenica 2 aprile con ritrovo alle 14.30 in oratorio

A guidare il tour alla scoperta dell’osservatorio astronomico, della riserva del lago di Sartirana e dell’oratorio di San Rocco sarà Luca Codara

MERATE – Alla scoperta di Merate, pedalata dopo pedalata. E’ quanto propongono Pro Loco e oratorio del centro per domenica 2 aprile, offrendo alle famiglie e ai ragazzi un’occasione per scoprire o riscoprire le bellezze cittadine con uno sguardo differente. Il ritrovo è previsto per le 14.30 in oratorio da dove partirà il serpentone colorato, rigorosamente su due ruote, guidato dall’archeologo Luca Codara, profondo conoscitore della storia della città.

Tre le tappe individuate, in un evento che vuole coniugare un pizzico di sana attività sportiva alla valorizzazione culturale di Merate: il tour prevede infatti il passaggio all’osservatorio astronomico di Brera, alla riserva del lago di Sartirana e al vecchio oratorio di San Rocco. Il rientro in oratorio è previsto per le 16.30 con merenda assicurata per tutti i partecipanti.