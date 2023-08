A Lecco uffici postali aperti nel mese di agosto

Uffici operativi senza subire variazioni di orario a eccezione dell’ufficio di via Dante

LECCO – Poste Italiane informa che nel mese di agosto garantirà una presenza capillare e continuativa attraverso la rete degli uffici postali della città di Lecco. Pertanto, tutti gli uffici postali della città garantiranno apertura al pubblico anche nel periodo storicamente caratterizzato da una riduzione delle presenze negli Uffici.

Nel mese di agosto, tutti gli uffici della città saranno operativi senza subire variazioni di orario ad eccezione dell’ufficio di via Dante che resterà regolarmente operativo per tutto il mese con orario continuato fino alle 19.05 (il sabato fino alle 12.35) eccetto che nelle giornate di lunedì 14, mercoledì 16, giovedì 17 e venerdì 18 in quanto sarà operativo fino alle ore 13.35. L’ufficio postale di Via Belvedere, 53 sarà aperto nei giorni lunedì, martedì, giovedì e sabato e l’ufficio postale di Corso Martiri della Liberazione, 152 sarà operativo nei giorni lunedì, mercoledì e venerdì. Entrambi gli uffici torneranno ad essere operativi tutti i giorni da lunedì 28 agosto. Infine, l’Ufficio Postale in Corso Giacomo Matteotti, 58 sarà operativo per tutto agosto ad eccezione di giovedì 17 e sabato 19.

A conferma dell’attenzione che Poste Italiane ha nei confronti delle piccole comunità anche quest’anno non è previsto nessun intervento nei 66 Comuni presenti in provincia di Lecco con un numero inferiore ai 5.000 abitanti che hanno un solo Ufficio Postale. Nessun intervento inoltre è previsto per gli Uffici Postali situati in località a vocazione turistica.