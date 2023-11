Abio Lecco si presenta e cerca nuovi volontari!

Appuntamento lunedì 20 all’ospedale Manzoni di Lecco

L’Associazione si rivolge ai bambini e alle rispettive famgilie per ridurre al minimo il potenziale rischio di trauma durante un ricovero

LECCO – L’Associazione per il Bambino In Ospedale (Abio) terrà un incontro presso l’Aula Bianca dell’ Ospedale A. Manzoni di Lecco rivolto ad aspiranti volontari, curiosi e interessati alle attività che svolge l’associazione.

“Sarà un’occasione per conoscere Abio Lecco. Il tutto sarà seguito da un momento di condivisione e da un piccolo rinfresco”, fanno sapere da Abio.

Fondata nel 1978 per promuovere l’umanizzazione dell’ospedale e ridurre al minimo il potenziale rischio di trauma che ogni ricovero presenta, attraverso i suoi volontari, ABIO collabora con le diverse figure operanti in ospedale per attuare una strategia di attiva promozione del benessere del bambino e della sua famiglia.

Il compito dei volontari ABIO è quello di collocarsi a fianco dei bambini e dei ragazzi ricoverati, offrendo un supporto anche alle loro famiglie attraverso la disponibilità all’ascolto e all’informazione sui servizi disponibili in ospedale.

L’incontro è in calendario per lunedì 20 novembre, con inizio alle ore 20:30, mentre il corso di formazione inizierà il 15 gennaio 2024.