Alpini di Bonacina: gesto di solidarietà per gli alluvionati dell’Emilia

Una delegazione di Penne Nere ha fatto tappa a Massa Lombarda e Sant’Agata sul Saterno

Raccolti fondi e giochi per l’Epifania consegnati all’associazione ‘I ragazzi di via Angiolina’

MASSA LOMBARDA – Sabato scorso una piccola delegazione di Alpini del gruppo Pizzo d’Erna di Bonacina si sono recati in Emilia nei comuni di Massa Lombarda e Sant’ Agata sul Santerno, luoghi colpiti dall’alluvione dello scorso maggio per portare un contributo raccolto dai frequentatori della baita, dagli amici, dai turnisti e dal Team Razza Bastarda gruppo di camionisti legati agli Alpini.

Le Penne Nere hanno portato anche un carico di giochi in previsione della Befana da consegnare ai bambini alluvionati contribuendo a riportare un po’ di sorrisi e di allegria.

“Siamo stati ricevuti dal sindaco di Massa Lombarda e dal locale gruppo Alpini consegnando sia il contributo in denaro che i giochi all’associazione ‘I ragazzi di via Angiolina’, fanno sapere gli Alpini di Bonacina, che ancora una volta hanno teso la mano in aiuto di coloro che hanno avuto più bisogno.