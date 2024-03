Carducci, il cantiere procede spedito: “Scuola pronta per settembre”

Aggiornamento sui lavori di manutenzione straordinaria che stanno interessando il plesso

L’assessore Sacchi: “Il cantiere sarà terminato entro il mese di agosto consentendo il rientro degli studenti per l’inizio dell’anno scolastico”

LECCO – I lavori alla scuola primaria Carducci proseguono in linea con il cronoprogramma stabilito e per agosto saranno terminati, consentendo agli alunni di tornare nella loro sede per l’inizio del nuovo anno scolastico.

Il cantiere di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza ed efficientamento energetico dell’edificio era stato avviato lo scorso novembre: 1 milione e 578 mila euro il quadro economico dell’intervento, di cui 475.888 euro di risorse esterne GSE (Gestore dei Servizi Energetici).

“Attualmente sono stati completati gli interventi per l’antisismica tramite la realizzazione del giunto sismico tra il blocco della palestra e il corpo storico dell’edificio – ha spiegato l’assessore Maria Sacchi (Lavori Pubblici) – per quanto riguarda il sottotetto è stato eseguito il consolidamento. Settimana scorsa sono state effettuate tutte le tracce elettriche ed anche l’impianto idrico sanitario di riscaldamento. Al piano terra è stato demolito e rifatto il nuovo bagno, sono già state scelte le pitture di tutte le pareti ed anche il linoleum che ricoprirà il pavimento del piano terra”. I prossimi lavori riguarderanno la coibentazione della copertura.

“L’intervento prevede anche la sostituzione di tutti gli infissi che avranno dei pannelli frangisole a comando elettrico, il rifacimento del pavimento della palestra e il relamping di tutti i punti luce al neon che verranno sostituiti con lampadine a led, quest’ultima operazione possibile grazie ai resti di un finanziamento ministeriale di 130 mila euro”.

L’assessore ha confermato le tempistiche di cantiere: “I lavori sono in pieno rispetto del crono e ad agosto finiranno per consentire la pulizia e il trasloco. Alunni e docenti della Carducci potranno quindi tornare nella loro sede per l’inizio dell’anno scolastico”.

La Carducci non è l’unica scuola comunale della città interessata dai lavori di riqualifica: entro la fine dell’anno partirà infatti il cantiere di restyling della De Amicis in via Amendola (leggi qui). L’attività didattica anche in questo caso verrà spostata nei modulari di via XI Febbraio che attualmente ospitano la Carducci: “L’impresa ha ben chiare le nostre necessità e sta lavorando senza intoppi per garantire il rientro in sede dell’attività didattica nei tempi stabiliti e quindi liberare i modulari per il trasloco della De Amicis” ha concluso Sacchi.