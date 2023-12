Convenzione Asst Lecco con Lecco Hostel: tariffe agevolate per operatori sanità

Favorire riduzione costi di soggiorno per persone di fuori provincia o che vivono lontano

Tariffe agevolate per operatori sanitari, tecnici e amministrativi dipendenti o partecipanti ai bandi di concorso

LECCO – È stata recentemente siglata la convenzione tra l’Asst di Lecco e Lecco Hostel per offrire tariffe agevolate agli operatori sanitari, tecnici e amministrativi dipendenti o partecipanti ai bandi di concorso. Obiettivo comune è quello di agevolare la riduzione dei costi di soggiorno per le persone provenienti da fuori provincia o che vivono lontano dal presidio di via dell’Eremo.

Lecco Hostel, ubicata in Corso Matteotti 89/A a circa un chilometro dall’ospedale “Alessandro Manzoni”, è dotato di ventisette camere tra triple, quadruple o sestuple, tutte con letti a castello e bagno privato con doccia all’interno, per un totale di centoquindici posti letto.

Prestazione offerta ai dipendenti dell’Asst di Lecco

camera tripla riservata al costo di €59 per notte – tassa di soggiorno €1,50 a persona per notte esclusa se dovuta;

posto letto in camera condivisa al costo di €25 a persona per notte – tassa di soggiorno €1,50 a persona per notte esclusa se dovuta.

Il prezzo comprende biancheria letto, biancheria bagno e pulizia camera ogni due giorni. Nel prezzo non è compresa la colazione (€7 se richiesta al momento del check-in).

Enrico Frisone, Direttore Socio Sanitario Asst Lecco: “Siamo lieti di annunciare questa nuova convenzione con Lecco Hostel che mira ad offrire agli ospiti tariffe competitive e servizi di qualità. In questo particolare momento storico, in cui si registra una crescente indisponibilità di alloggi, questa nuova iniziativa consente ai dipendenti di usufruire di tariffe speciali per i soggiorni presso l’ostello. Allo stesso modo, coloro che partecipano a concorsi o selezioni organizzate nell’ambito lavorativo, potranno beneficiare delle stesse tariffe agevolate previste per il personale dipendente”.

Luca Locatelli, Amministratore Ristogest: “Lecco Hostel è una struttura aperta e a servizio del territorio, come dimostra la firma della convenzione a favore dei dipendenti dell’azienda ospedaliera per i pernottamenti a condizioni agevolate. E questo non solo attraverso la funzione ricettiva ma anche grazie a spazi per il coworking, per meeting e riunioni e all’offerta bar e ristorazione già ampiamente utilizzati dai lecchesi. Vogliamo essere una risorsa per Lecco e continueremo a essere disponibili a tutte le possibili sinergie con i principali soggetti cittadini”.