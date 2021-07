Covid, solo 3 nuovi contagi nel lecchese, 131 in Lombardia

I dati delle ultime 24 ore

Tre contagiati nel Lecchese

MILANO – I nuovi casi di coronavirus in Lombardia sono 131 a fronte di 25.866 tamponi analizzati, con un indice di positività dello 0,50%. Si registrano: 1 decesso e 608 guariti. Nei reparti ordinari degli ospedali di tutta la regione si contano 195 degenti, i ricoverati in terapia intensiva sono 44 con 1 nuovo ingresso. Le persone in isolamento domiciliare sono 8.737.

I casi per provincia:

Milano 53,

Como 4

Monza 12

Bergamo 7

Brescia 6

Varese 7

Mantova 5

Lodi 15

Cremona 2

Lecco 3

Sondrio 0

Pavia 0