Don Guanella, la comunità dialoga col Cardinale José Tolentino Calaça de Mendonça

La comunità educativa Casa Don Guanella da 90 anni a Lecco

“Accoglienza, Educazione, bellezza”: appuntamento il 23 settembre alle 19

LECCO – I principi dell’accoglienza e dell’educazione dei giovani non possono prescindere dal tema della bellezza del Creato e dalla cura che ogni uomo e ogni donna ripongono in tutto ciò che richiama ad esso. Lo stesso papa Francesco si è ampiamente espresso su questo tema attraverso l’Enciclica “Laudato si”, sulla cura dell’ambiente naturale e delle persone, nonché su questioni più ampie del rapporto tra Dio, gli esseri umani e la Terra.

Per approfondire questo tema, il 23 settembre 2023 alle ore 19, la comunità incontra José Tolentino Calaça de Mendonça – cardinale, arcivescovo cattolico e teologo portoghese, dal 26 settembre 2022 Prefetto del Dicastero per la cultura e l’educazione. Teologo e professore universitario di lunga data, è anche considerato una delle voci più originali della letteratura portoghese moderna e riconosciuto come eminente intellettuale cattolico.

Sono invitati i collaboratori, i volontari, i sostenitori e la comunità locale a partecipare a questo momento comunitario. Casa don Guanella ospita stabilmente circa 30 minori affidati, in forma residenziale, ed altri 15 minori in forma semiresidenziale e diurna, ognuno dei quali accompagnato da un progetto educativo individuale. Casa don Guanella rappresenta l’evoluzione contemporanea di una lunga storia di accoglienza e solidarietà, che proprio quest’anno celebra i suoi primi 90 anni.

Dall’esperienza di comunità educativa ha preso forma Cascina don Guanella, che è invece un progetto di agricoltura sociale, per la formazione ed inserimento lavorativo di ragazzi altrimenti con poche risorse e speranze per una propria emancipazione socio economica.