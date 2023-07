Festa di Laorca. Numeri da record per la “Terza de Löi”

Ieri sera l’estrazione dei numeri della lotteria

LECCO – Si è conclusa con numeri record la Festa di Laroca, “Terza de Löi”, dedicata alle celebrazioni della Madonna del Carmine.

Ieri sera, serata conclusiva, con musica, il calcio balilla umano che ha fatto divertire moltissimi giovani e l’estrazione dei numeri della lotteria (QUI i biglietti vincenti).

Un’edizione record si diceva, per la grandissima partecipazione sin da giovedì scorso, quando all’oratorio San Giuseppe, quartier generale della festa, ha preso ufficialmente il via la così detta “Terza de Löi”.

“Già dal primo giorno abbiamo avuto un incremento che ha superato il 60% rispetto all’anno passato, mentre venerdì e sabato, cucina e pizzeria hanno servito quasi mille persone a serata. Domenica e lunedì altri due giorni di fuoco per una ‘Terza de Löi’ che ha toccato numeri record”, fanno sapere dal Cominato organizzatore.

Come sempre l’ultimissimo appuntamento con cui si decreta la fine della festa è quello di domani, mercoledì, alle 20, sempre all’oratorio, con il torneo di Burraco, buffet e premia per i partecipanti, divenuto ormai una tradizione nella tradizione.

Una festa di Laorca che si conferma una delle feste di rione più longeve e sicuramente tra le più, se non addiritttura la più, partecipata. Questo grazie all’impeccabile organizzazione del Comitato che da anni è alla regia dell’evento, all’ottima cucina e, indubbiamente, in giornate calde e afose come quelle di questi giorni, il clima fresco che da sempre regala Laorca, è un ulteriore motivo in più per fare tappa alla “Terza de Löi” e trascorrere una piacevole serata in compagnia.

Si ringrazia il fotografo Giancarlo Airoldi per le immagini scattate durante la festa