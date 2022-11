Gli alunni di Bormio ospiti a Lecco, il progetto si è concluso lo scorso 27 ottobre con un concerto da parte delle orchestre delle due scuole

Soddisfatte le docenti referenti: “Importanti scambi culturali che contribuiscono ad arricchire gli alunni”

LECCO – Un gemellaggio musicale tra Lecco e Bormio. Protagonisti del progetto gli alunni delle classi 3D e 3G dell’Ics Stoppani di Lecco che hanno accolto gli alunni della classe terza dell’Ics Anzi di Bormio dopo che le classi terze (dello scorso anno scolastico, ndr) erano state ospitate a maggio a Bormio.

La giornata conclusiva del gemellaggio si è svolta lo scorso 27 ottobre, organizzata dalla docente di pianoforte di Lecco Cristina Pricca e dalla docente di pianoforte di Bormio Elisa Bellotti, entrambe referenti del gemellaggio. La mattinata si è aperta con la visita della splendida Villa Manzoni. Subito dopo gli alunni di Bormio e i loro docenti di strumento Elisa Bellotti, Antonio Giummarella, Fabrizio Moroni e Chiara Del Simone, sono stati accompagnati dalla prof.ssa Pricca e da quattro alunne dell’indirizzo musicale, Lucia Francisci, Margherita Frigerio, Alessia Silva e Benedetta Bico Todeschini, a visitare il Convento di Fra Cristoforo e il villaggio dei pescatori a Pescarenico.

Le quattro ragazze, preparate dalla loro docente di lettere Cristina Ambrosoni, hanno illustrato ai loro coetanei la storia del Convento e di Pescarenico, raccontando frammenti della storia dei Promessi Sposi; suggestivo il momento della lettura dell’Addio ai monti davanti all’Adda e all’imbarcazione “Lucia”, che ha colpito molto i docenti e gli alunni dell’Alta Valle in visita a Lecco.

Nel pomeriggio si sono susseguite nell’Aula Magna dell’I.C.S. “A. Stoppani” le prove delle due orchestre e il concerto, che si è concluso con una merenda organizzata dai genitori degli alunni lecchesi. L’orchestra “Anzi” si è esibita nel primo tempo alternando i famosi tanghi “Cumparsita”, “Libertango” e “Por una cabeza”, ad un conosciutissimo “Tico Tico” ed è stata diretta dalla professoressa Elisa Bellotti.

Nel secondo tempo invece si è esibita l’orchestra delle classi terze dell’indirizzo musicale “A. Stoppani” iniziando con il celebre brano “What a wonderful world”, seguito dal brano tradizionale ebraico “Her Nor”, diretti dalla prof.ssa Elena Filippini; è stato poi il momento della colonna sonora di “Il Postino”, diretto dal prof. Davide Curiale. Di seguito “Train blues” e “Oh Happy day” diretti dalla prof.ssa Elena Tartara.

Al termine del concerto sono stati consegnati i diplomi di partecipazione a tutti gli alunni e la Dirigente dell’I.C.S. “A. Stoppani” Alessandra Policastro si è complimentata con entrambe le scuole ed ha sottolineato l’importanza dello studio di uno strumento e di come questi momenti di confronto e di scambio culturale tra realtà diverse arricchiscano tutti i protagonisti.

“L’indirizzo musicale dell’I.C.S. “A.Stoppani” è il più longevo del territorio lecchese e festeggia quest’anno i 30 anni di attività musicale – ricorda la professoressa Pricca – è inoltre una tra le poche scuole in Italia a vantare una doppia sezione di indirizzo musicale dove si insegnano chitarra, flauto traverso, percussioni, pianoforte (con doppio corso), violino, saxofono e tromba”.

Dopo due anni di fermo a causa della pandemia, l’indirizzo musicale dell’I.C.S. “A. Stoppani” è ripartito alla grande non solo organizzando questo gemellaggio; il prossimo martedì 8 novembre infatti le classi terza D e terza G partiranno per Igualada per intraprendere un nuovo gemellaggio musicale di più giorni in Catalogna.