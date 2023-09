Gli alunni della Silvio Pellico allo Scigalott d’Or

I bimbi accompagnati dalle insegnanti hanno festeggiato l’inizio dell’anno scolastico

Tante attività e una merenda per tutti

LECCO – Gli alunni della scuola primaria Silvio Pellico di Malnago hanno festeggiato l’inizio dell’anno scolastico, partecipando giovedì all’evento Scigalott D’Or, presso l’oratorio di Acquate.

Anna, Giulia, Eleonora e Nicol, superorganizzate, hanno guidato i bambini tra giochi in palestra, laboratori manuali ed espressivi, scivoli gonfiabili mentre Nando, Angelo e gli esperti del Cai hanno fatto provare l’emozione e il brivido dell’arrampicata e l’astuzia degli scacchi. Non è mancata una bella merenda a base di pane e cioccolato .

La mattinata è volata in un’ atmosfera accogliente e gioiosa, che è stata molto apprezzata da bambini e insegnanti. Non è la prima volta che la scuola risponde all’invito di Giancarlo Riva, uno degli organizzatori di questa festa, molto sentita da tutta la comunità acquatese. Sicuramente, visto l’entusiasmo mostrato dai bambini, la Silvio Pellico é già pronta per il prossimo Scigalott D’Or.