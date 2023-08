I Flintstone in vacanza a Lecco, tuffo rinfrescante per Fred e Wilma

Non è passata inosservata la coppia protagonista della bizzarra nuotata all’imbarcadero

I due, probabilmente di origine Americana, vestiti come gli Antenati si sono concessi un tuffo nel pomeriggio di oggi

LECCO – Non sono passati inosservati Fred Flintstone e la moglie Wilma (con tanto di osso in testa) che hanno scelto le acque del nostro lago per godersi un po’ di frescura in questa calda domenica di agosto. La coppia, pare di origini Americane, ha indossato i panni dei famosissimi Antenati della serie tv prodotta da prodotta dalla Hanna-Barbera per poi concedersi un tuffo nella zona dell’Imbarcadero.

Inutile dire che Fred e Wilma hanno attirato l’attenzione delle decine di passanti e turisti che hanno scelto il lungolago di Lecco per la passeggiata pomeridiana. Non è dato sapere il perché della “bizzarra” nuotata, ma sicuramente la scenetta ha incuriosito i passanti che hanno esclamato: “Anche i Flintstone in vacanza a Lecco… Yabba Dabba Doo!”