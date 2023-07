I Tiromancino in concerto a Lecco, ordinanza anti-vetro in centro città

Una misura di sicurezza in occasione del concerto di questa sera

LECCO – Divieto di vendita per asporto di bevande e alimenti in contenitori di vetro o di metallo questa sera, venerdì 28 luglio. Lo prevede l’ordinanza comunale pubblicata in occasione del concerto del gruppo musicale ‘I Tiromancino’.

Il divieto sarà in vigore dalle 19.30 alle 00.30 di sabato 29 luglio ed è rivolto a pubblici esercizi, locali di pubblico spettacolo, esercizi commerciali, attività artigianali, distributori automatici delle seguenti vie: largo Europa, vicolo Della Torre, via Sauro, piazza Affari, piazza Garibaldi, piazza XX Settembre, piazza Cermenati, piazza Mazzini, via Cornelio, vicolo del Torchio, vicolo Granai, via Carlo Cattaneo, via Montello, via Roma, via Cairoli, via Cavour, piazza Diaz, via Mascari, via Airoldi, via del Pozzo e via Anghileri.

QUI L’ORDINANZA COMPLETA