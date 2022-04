Il dottor Sergio Pomponio si è insediato nella giornata di oggi

“La viabilità del territorio sarà certamente un tema su cui focalizzare l’attenzione”

LECCO – Il nuovo Prefetto di Lecco, dottor Sergio Pomponio, ha preso servizio oggi, giovedì 14 aprile. Classe 1963, nativo di Avellino, è al suo primo incarico da Prefetto. In Amministrazione dal 17 settembre 1990; destinato alla Prefettura di Bergamo, vi

ha prestato servizio dall’8 aprile 1991 al 4 luglio 2011, per poi passare alle Prefetture di Lodi, Venezia, Pavia e Parma. Consigliere di Prefettura dal 1° gennaio 1993 e Direttore di Sezione dal 1° luglio 1997, è stato promosso alla qualifica di Viceprefetto con decorrenza 1° gennaio 2008.

“Una nomina per cui ovviamente ringrazio e sono enormemente grato, ma che mi ha anche colto un po’ di sorpresa – ha detto il nuovo Prefetto -. Qui a Lecco ho trovato una Prefettura e dei colleghi splendidi, colgo l’occasione per ringraziarli per la collaborazione che mi hanno dimostrato anche prima che prendessi servizio. Gli sono molto grato perché in poco tempo sono riusciti a indottrinarmi su questo territorio che non conosco molto, ma essendo stato per 20 anni a Bergamo ho avuto comunque occasione di visitare. Essendo anche un cicloamatore mi è capitato più volte di venire a Lecco da Bergamo e ho potuto più volte constatare la difficile situazione della viabilità”.

Il nuovo Prefetto ha ricordato i suoi predecessori, in particolare Castrese De Rosa e Michele Formiglio, legato a quest’ultimo da amicizia dato che sono conterranei. “Quella di Lecco, come del resto tutta la Lombardia, è una realtà sicuramente stimolante. Oltre a essere una regione operosa, è anche a ‘rischio’ poiché essendo molto ricca è anche attrattiva per la criminalità. La caratteristica che però ho imparato ad apprezzare più di altre in questi anni di carriera in Lombardia è la vivacità del tessuto politico originata dal numero molto elevato di comuni che crea un confronto continuo con l’istituzione prefettizia e, probabilmente, è una delle regioni dove la Prefettura è più facilmente a contatto con i problemi. Questo è di grande stimolo per noi perché impedisce di ritenersi soddisfatti dei risultati ottenuti”.

“Mi auguro di poter proseguire questa tradizione e portare avanti quanto fatto dai miei predecessori, ma allo stesso tempo di portare delle novità utili al confronto generale – ha concluso il Prefetto Pomponio che ha illustrato quali saranno i primi passi qui a Lecco -. Incontrerò dapprima il presidente della Provincia e il sindaco di Lecco, mentre martedì avrò un incontro on-line con tutti i sindaci del territorio che vuole essere un momento di presentazione prima di incontri più ristretti, di persona, per mettere a fuoco le problematiche che ci vedono e ci vedranno lavorare insieme”.

Quattro i grandi temi su cui verteranno i primi incontri: ordine e sicurezza pubblica; protezione civile; viabilità e accoglienza e nello specifico l’accoglienza dei cittadini dell’Ucraina.