Iniziati i lavori di demolizione delle palazzine Aler di via Turbada

Gru al lavoro per demolire i tre vecchi condomini datati Anni ’60

Al loro posto sorgeranno 30 nuovi appartamenti popolari realizzati con una logica “green”

LECCO – Sono iniziati i lavori di demolizione delle case Aler di via Turbata a Belledo (Lecco) affidati all’associazione temporanea d’impresa composta da CLV Costruzioni lariane valtellinesi di Morbegno, CRS Impianti di Gorle e Legnotech di Tirano.

Con l’impiego di un imponente escavatore con braccio da oltre 20 metri dotato di pinza demolitrice e una seconda gru, sono ufficialmente iniziati i lavori di demolizione delle tre palazzine gialle di via Turbada, realizzate a metà degli Anni ’60.

L’investimento complessivo per questa opera di rinnovamento ammonta a quasi 8 milioni di euro, di cui 5.663.088 provengono dai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr), mentre i restanti 2.245.912 sono stati stanziati dal bilancio dell’Aler Bergamo Lecco Sondrio.

Le palazzine verranno demolite per lasciare spazio a un nuovo caseggiato popolare, un progetto innovativo in Lombardia. La nuova struttura, la prima di questo tipo nella regione, sarà costruita principalmente in legno e ospiterà 30 nuovi appartamenti popolari, dieci in meno rispetto alla configurazione attuale. Tuttavia, queste riduzioni saranno compensate dalla creazione di spazi verdi aperti ai cittadini.

Come dichiarato da Fabio Danesi, presidente di Aler Bergamo Lecco Sondrio, lo scorso luglio in occasione della presentazione del nuovo progetto, l’attenzione si è spostata verso la demolizione delle palazzine a causa dei problemi strutturali emersi dai carotaggi e dall’aura di abbandono che circonda la zona. Inizialmente, l’Aler aveva ottenuto finanziamenti dalla Regione Lombardia per il consolidamento degli edifici, ma ha poi optato per un progetto di demolizione e ricostruzione grazie ai fondi del Pnrr.

La nuova struttura adotterà una logica “green” con l’uso di materiali sostenibili, pannelli fotovoltaici, pompe di calore, e un sistema di ricircolo dell’aria. Inoltre, saranno implementate norme di sicurezza antisismiche e verranno create due vasche di accumulo. Il progetto prevede la costruzione di appartamenti con diverse metrature, insieme all’ampliamento degli spazi esterni, tra cui un percorso pedonale, un’area verde e un’area giochi per i bambini. Un parcheggio per i condomini e colonnine per la ricarica delle auto elettriche saranno inclusi nell’area.

Il presidente Danesi avva inoltre sottolineato che il nuovo edificio sarà ecocompatibile e a consumo zero, con l’obiettivo di migliorare le condizioni di vita per la città di Lecco e i suoi futuri inquilini.