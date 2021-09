La mobilità sostenibile passa anche dal car sharing, presentato il servizio E-Vai

“Non è la soluzione ma uno strumento che i cittadini possono sfruttare”

Cambiare pratiche di vita e diversificare l’offerta: “Solo così possiamo eliminare il traffico in città”

LECCO – “Oggi non presentiamo una soluzione ma uno strumento che i cittadini possono sfruttare”. Il sindaco Mauro Gattinoni, in occasione della settimana della mobilità sostenibile organizzata dal comune di Lecco, ha presentato il servizio E-Vai, un innovativo modello di car sharing che prevede l’utilizzo di veicoli elettrici di ultima generazione da parte dell’amministrazione comunale e della cittadinanza.

Quello della mobilità sostenibile è un tema caldo su cui l’amministrazione Gattinoni vuol giocare una partita importante per il futuro di Lecco: “La nostra è una città difficile, stretta tra lago e monti e attraversata dal traffico, perciò bisogna mettere in atto un sistema di azione (non una sola) per l’alleggerimento del traffico. Il car sharing è uno degli ingredienti di una ricetta complessa”.

“Dobbiamo entrare in una modalità diversa per muoverci – ha continuato il sindaco -. Non è un caso se abbiamo messo i bus gratis per i ragazzi fino a 19 anni: è perché vogliamo che i genitori non portino più i figli in macchina fuori dal cancello della scuola generando traffico inutile che penalizza chi realmente ha bisogno dell’auto. Come posso fare a meno dell’auto soprattutto nei tragitti di routine come casa-scuola? E’ questa la domanda che ognuno di noi si deve fare. Stiamo offrendo degli strumenti che devono diventare un modo diverso di vivere la nostra città. Poi ci saranno anche i controlli perché le doppie file fuori dalle scuole sono un’offesa a tutti i cittadini“.

Il comune di Lecco ha quindi siglato un accordo per dotarsi di tre auto elettriche di ultima generazione, due delle quali a disposizione dei cittadini nella forma del car sharing 24 ore su 24. Stefano Buzzi, responsabile commerciale di E-Vai, è entrato nel merito del progetto: “Oggi sottolineiamo l’importanza di promuovere una mobilità condivisa. Tre i punti di ritiro delle auto a Lecco: stazione, viale Dante e via alla Chiesa. Il costo orario è di 6 euro l’ora (tutte le informazioni su www.e-vai.com). Un servizio che favorisce sia la mobilità locale per raggiungere ad esempio lago e Valsassina, ma anche i punti di interscambio regionali come stazioni o aeroporti. Ciò che mi fa piacere è che l’interesse di Lecco verso questo servizio è condiviso da tanti altri comuni del territorio per un modello di mobilità che vede una domanda sempre crescente. Nel solo punto di viale Dante, in pochi giorni si sono avuti oltre una decina di noleggi. E ogni giorno E-Vai registra il 25% di primi noleggi. E’ un modello di mobilità innovativo che deve integrare le forme di mobilità già utilizzate dai cittadini”.

Una settimana della mobilità che sta entrando nel vivo come ha detto l’assessore Renata Zuffi: “Partecipazione e sperimentazione sono queste le due parole chiave. Se da un lato oggi presentiamo un progetto di sperimentazione che, in realtà, ha già dimostrato di funzionare, dall’altro voglio ricordare che in piazza c’è un gazebo con una mappa della città dove i cittadini possono segnalare le criticità e cosa vogliono per Lecco. Per regolare il traffico che ci attraversa, soprattutto nelle ore di punta, bisogna cambiare pratiche di vita e diversificare l’offerta”.