Lecco, 25 Aprile: un grande corteo sfila per le strade del centro

Le celebrazioni a Lecco per la Festa della Liberazione

Partecipatissimo corteo in centro, l’omaggio ai caduti e la cerimonia istituzionale in municipio

LECCO – E’ partito da Piazza Manzoni il lungo e partecipato corteo che ha attraversato il centro storico per celebrare la Festa della Liberazione, nel suo 78esimo anniversario. E’ il 25 Aprile, una data cara alla città di Lecco che ha conosciuto da vicino la ferocia del nazifascismo e il valore della resistenza per la quale le è stata assegnata Medaglia d’argento al valor militare.

Le celebrazioni sono iniziate alle 9.30 con la messa al Santuario di Nostra Signora della Vittoria, con i canti del Coro Alpino Lecchese, diretto dal maestro Francesco Bussani.

Alle 10.30 la partenza del corteo che da piazza Manzoni ha percorso viale Costituzione, per raggiungere piazza piazza Garibaldi e poi risalire via Cavour, via Volta e giungere al monumento ai Caduti della Lotta di Liberazione in largo Montenero, dove sono state deposte corone d’alloro in memoria delle vittime del nazifascismo.

Poi, il corteo si è spostato verso il municipio per la cerimonia istituzionale nel cortile del palazzo comunale con interventi del sindaco Mauro Gattinoni, del prefetto Sergio Pomponio, del vicepresidente della Provincia, Mattia Micheli, e del presidente provinciale dell’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia, Enrico Avagnina.

La cerimonia è stata accompagnata del corpo musicale “Alessandro Manzoni Città di Lecco”, con la direzione del maestro Davide Spreafico.

(A breve l’articolo completo con gli interventi)

Il programma delle iniziative per il 25 Aprile in città prosegue nel pomeriggio, alle 15, con le visite guidate “il viaggio della Resistenza” al museo storico di Palazzo Belgioioso e in serata, alle 21, con la proiezione del docufim “Storie di Ribelli per amore. Don Giovanni Barbareschi e il coraggio della Resistenza Milanese” al Cinema Teatro “Nuovo Aquilone ”di Lecco.

Il 28 aprile, alle 21 in sala Ticozzi, sarà proiettato il docufilm “Potenti in Fuga” a cura di ANPI Lecco e in collaborazione con i Comuni del territorio dedicato agli eventi legati al passaggio sul Lario della colonna della contraerea nazista Flak sul lago e l’arresto di Mussolini a Dongo da parte dalla 52^ Brigata Clerici.

LA GALLERIA FOTOGRAFICA