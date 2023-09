Lecco è pronta ad accogliere la staffetta ‘Obiettivo Tricolore’

L’arrivo in città è previsto il 20 settembre al Politecnico di Lecco

Presso il Polo universitario verrà allestito un villaggio sportivo aperto a cittadini e studenti

LECCO – Lecco è pronta ad accogliere l’arrivo di Obiettivo Tricolore, la grande staffetta paralimpica ideata da Alex Zanardi, partita domenica 10 settembre da Cortina d’Ampezzo e che dovrà affrontare 22 tappe e oltre 1.600 km per concludere il suo viaggio a Parigi domenica 1 ottobre.

Protagonisti di questo lungo e affascinante viaggio saranno 70 atleti paralimpici di ‘Obiettivo3’, il progetto di reclutamento e avviamento dello sport per persone con disabilità nato alcuni anni fa proprio per volontà di Zanardi, i quali in sella a handbike, biciclette, carrozzine olimpiche, di corsa e in canoa si passeranno il testimone per dimostrare che le disabilità fisiche e mentali non sono un limite, ma una diversa opportunità di vita. I componenti della staffetta saranno tutti atleti paralimpici, specialisti di discipline come paraciclismo, l’atletica paralimpica e i paratriathlon. Da quest’anno si aggiunge all’elenco di specialità anche la paracanoa.

L’arrivo in città è previsto per mercoledì 20 settembre verso le ore 11 e Lecco celebrerà questo importante momento con un villaggio di promozione dello sport paralimpico e inclusione sociale al Politecnico di Milano – Polo Territoriale di Lecco. Qui, a partire dalle ore 9 sarà allestito un villaggio sportivo promozionale, aperto al pubblico e alle scuole di ogni ordine e grado della città. Grazie alla presenza degli stand espositivi di Obiettivo3 e di alcune associazioni sportive locali, gli intervenuti potranno conoscere e approfondire le discipline paralimpiche come l’handbike, il karate, la scherma e il baskin (basket inclusivo).

“Con enorme piacere accogliamo nuovamente la Staffetta Tricolore che era passata già da Lecco nel 2021 – ha fatto sapere l’Assessore allo Sport del Comune di Lecco Emanuele Torri – quell’anno la giornata purtroppo era stata piovosa, speriamo che vada meglio, ma questa per la nostra città è un’opportunità per ribadire nuovamente l’importanza dello sport nella sua connotazione inclusiva. L’arrivo della staffetta avverrà all’interno della sede del Politecnico dove verrà allestito un grande villaggio sportivo che verrà visitato da circa 600 alunni delle scuole primarie, secondarie di I e II grado: oltre ad accogliere calorosamente gli atleti della staffetta, che sarà accompagnata anche da una delegazione della Federazione Ciclistica della Provincia di Lecco, potranno sperimentare alcune discipline sportive inclusive grazie alla presenza di diverse associazioni sportive del territorio a cui va il mio ringraziamento. Inoltre – ha continuato Torri – le scuole secondaria di II grado potranno visitare i laboratori che si occupano di sport e innovazione all’interno del Politecnico e del CNR. Insomma, davvero un’esperienza molto significativa nata dalla sinergia di diversi soggetti”.

All’iniziativa parteciperanno le seguenti associazioni sportive: Asd Special Olympics Italia Team Lecco, Asd Oltretutto 97, Asd Dinamik Karate, Asd Circolo della Scherma Lecco e Asd GS Aurora San Francesco.

Alla presentazione della manifestazione erano presenti anche la Prorettrice del Politecnico di Lecco Manuela Grecchi, Paola Bassani del CNR e, in collegamento, Barbara Manni e Roberta Pinna di Obiettivo3.

“Il Politecnico ogni volta che può aiuta l’amministrazione ad organizzare eventi e iniziative di questo tipo rientrano pienamente nella nostra mission – ha detto Manuela Grecchi – ricordo che da poco al Politecnico è stata avviata la magistrale di Ingegneria dello Sport dove sono valorizzati i valori inclusivi e riabilitativi della pratica sportiva. Vi aspettiamo numerosi al Politecnico per accogliere gli atleti della Staffetta”.

Paola Bassani ha ricordato l’importante occasione del centenario del CNR fondato nel 1923: “I ragazzi potranno ripercorrere la storia del centro di ricerca ma anche affacciarsi alle nostre sfide future, poter visitare i laboratori di sport e innovazione sarà una grande opportunità”.

“Volentieri torniamo a Lecco – ha detto Barbara Manni – già nel 2021 avevamo avuto un’accoglienza strepitosa e calorosa, valore aggiunto all’iniziativa. La Staffetta ripartirà dal lungolago di Lecco alle ore 8 di giovedì, vi invitiamo ad accompagnarci nel primo tratto di uscita dalla città. Grazie ancora di tutto il supporto”.

Dopo Lecco la staffetta compirà la tappa più lunga, da Lecco a Biella, 140 km: in sella al tandem ci saranno Federico Andreoli e Luca Chiesa, lungo la strada si aggregherà anche l’ex campione di ciclismo Gianni Bugno.