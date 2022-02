Associazioni ed enti in campo con raccolte di vestiario, alimenti e fondi in aiuto dell’Ucraina

A Lecco città due punti di raccolta, il primo viaggio in partenza mercoledì

LECCO – Cittadini, associazioni ed enti nel lecchese si mobilitano per l’Ucraina: sono già attive alcune iniziative in favore della popolazione colpita dal conflitto, sia raccolte di viveri, vestiario e generi alimentari, che di donazioni economiche.

Ecco dunque come poter dare il proprio contributo:

Donazione a Les Cultures

“Per 25 anni Les Cultures ha ospitato i bambini ucraini, fino a quando per via del Covid i soggiorni terapeutici sono stati sospesi. Molti di questi bambini oggi sono uomini e donne che negli ultimi giorni sono stati costretti ad abbandonare le loro case, a vivere nei bunker, a partire per la guerra – spiegano dall’associazione – Non potevamo però rimanere a guardare: abbiamo attivato una campagna di raccolta fondi che verranno destinati a Soleterre Onlus per l’acquisto di medicinali e materiale sanitario per i loro ospedali di oncologia pediatrica di Leopoli e Kiev. Appena sarà possibile, i fondi saranno inviati direttamente anche al Detskij Fond”.

Per fare una donazione:

Bonifico bancario:

Les Cultures – Laboratorio di cultura internazionale OdV

IBAN: IT54 R030 6909 6061 0000 0102 928

Paypal (paypal.me/lescultures)

Per entrambe le modalità, indicare nella causale “Ucraina”.

Le donazioni sono deducibili o detraibili nei limiti e con le modalità stabilite per legge (Art 15, c 1, lett i-bis, DPR 917/86; Art 14, DL 35/05 come convertito da L 80/05; art 100, c 2, lett h, DPR 917/86).

Lecco. Raccolta solidale di Cassago chiama Chernobyl

L’associazione Cassago chiama Chernobyl sta organizzando la raccolta di materiale di vario genere che mercoledì verrà spedito al confine con la Polonia. Servono: vestiario pesante, viveri a lunga conservazione, cibo in scatola, pasta. biscotti, assorbenti, pannolini, ecc…

I punti di raccolta sono:

Parrocchia di Chiuso, oggi 28 febbraio dalle 16.30 alle 17.30.

Autofficina Ravasio, via Lamarmora 24, Lecco, oggi e domani.

A Casatenovo Comune aperto oggi e domani

Il Comune di Casatenovo e le associazioni di Umanità alla deriva hanno aderito all’iniziativa di “Cassago chiama Chernobyl” organizzando per oggi (lunedì) e domani (martedì) una raccolta viveri in Comune. Per l’occasione il Municipio resterà aperto dalle 9 alle 18.30 potendo così portare alimenti in scatola e a lunga conservazione, anche per bambini. L’invito è quello di non portare prodotti deperibili.

A Brivio raccolta il 22 sul sagrato della chiesa di San Leonardo

Il gruppo Brivio che dona ha organizzato una raccolta viveri per mercoledì 22 marzo con ritrovo sul sagrato della chiesa di San Leonardo. Dalle 8 alle 12.30 si raccoglieranno pasta, pastina, riso, farina, zucchero, tonno in scatola ( non in vetro), sgombri in scatola ( non in vetro), olio in latta ( non in vetro), legumi in latta, biscotti secchi, passata di pomodoro in latta o brick ( non in vetro), sale da cucina, alimenti per la prima infanzia, prodotti per la pulizia personale e anche farmaci da banco. Verranno raccolti anche cibo per cani e gatti e abbigliamento intimo nuovo.

La Croce Rossa raccoglie donazioni

Alla luce dell’intensificarsi delle violenze e delle conseguenti gravi emergenze umanitarie in Ucraina, la Croce Rossa Italiana lancia raccolta fondi finalizzata al sostegno delle enormi necessità cui stanno dando risposta senza sosta i volontari della Croce Rossa Ucraina.

Come donare:

– Raccolta fondi CRI > attraverso il sito dona.cri.it/emergenzaucraina

– Numero solidale CRI, UNHCR e UNICEF con il sostegno di RAI > chiamando da rete fissa o inviando un SMS al numero 45525

E’ stato inoltre attivato l’indirizzo e-mail dedicato emergenza.ucraina@cri.it per ricevere e

rispondere a domande/necessità.