Menu di Pasqua: in Confcommercio Lecco due serate con chef Luigi Gandola

Corso amatoriale di cucina con lo chef del ristorante Salice Blu di Bellagio

Iscrizioni entro il 16 marzo, il corso è in programma mercoledì 23 e giovedì 24 marzo

LECCO – Per chi volesse portarsi avanti con qualche idea per il pranzo di Pasqua, arriva la proposta del Cat Unione Lecco, la società di formazione e consulenza di Confcommercio Lecco. Il 23 e 24 marzo è infatti in programma il corso amatoriale di cucina ispirato al menu di Pasqua (iscrizioni entro il 16 marzo): 8 ore di lezione in compagnia del docente Luigi Gandola, che aiuterà i partecipanti a realizzare un menu invidiabile per il pranzo di Pasqua, proponendo tante nuove idee per stupire gli ospiti.

A guidare gli iscritti sarà Luigi Gandola, chef professionista e formatore esperto nel settore gastronomico, dal 2005 titolare del ristorante Salice Blu di Bellagio, aperto nel 1973 dai genitori. Vincitore di una medaglia d’oro olimpica in Germania e finalista al Prix Culinaire Taittinger in Francia, lo chef lombardo ha anche partecipato in passato alla trasmissione televisiva “La Prova del Cuoco”.

Il corso si svolgerà mercoledì 23 e giovedì 24 marzo dalle ore 17.30 alle ore 21.30 presso la cucina attrezzata di Confcommercio, nella sede di Lecco in piazza Garibaldi 4. Per informazioni e iscrizioni (da effettuare entro mercoledì 16 marzo) contattare direttamente Confcommercio Lecco – Ufficio Formazione: tel. 0341/356911; email formazione@ascom.lecco.it.