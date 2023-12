Ordine pubblico, accoglienza e sicurezza stradale nel rapporto 2023 della Prefettura

Nel pomeriggio alla Casa dell’Economia il consueto bilancio sull’attività

Il Prefetto Sergio Pomponio: “Abbiamo svolto un lavoro molto impegnativo ma anche molto bello”

LECCO – Nel pomeriggio di oggi, mercoledì, il Prefetto di Lecco Sergio Pomponio ha presentato il Rapporto 2023 sull’attività della Prefettura. In sala gli amministratori locali tra cui i sindaci del territorio, la presidente della provincia Alessandra Hofmann, i consiglieri regionali e, ancora, le autorità militari, religiose e i rappresentanti delle associazioni di categoria e imprenditori.

Il tradizionale incontro, allietato dai giovani musicisti del Liceo G. B. Grassi guidati dal Maestro Maurizio Fasoli, è stata l’occasione per la consegna di sei Onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana e per lo scambio degli auguri natalizi. Il Prefetto Sergio Pomponio nel suo intervento ha ricordato l’incontro di pochi giorni fa con Papa Francesco: “Un’udienza privata riservata ai Prefetti dove abbiamo parlato di sicurezza, crisi climatica e accoglienza degli stranieri”.

Ordine pubblico

Il Prefetto ha poi sottolineato la questione dell’ordine pubblico a Lecco con il supplemento di lavoro per la promozione della squadra cittadina in serie B: “Una novità e, nonostante qualche preoccupazione, tutto è andato molto bene. Ci sono alcuni aspetti da perfezionare e soprattutto ricordo di rispettare i termini previsti per l’adeguamento dello stadio”.

Poi è passato alle problematiche più complesse: “Consumo, spaccio e traffico di sostanze stupefacenti sono fenomeni che coinvolgono anche il nostro territorio con le aree boschive della Brianza e dell’Alto Lago (Colico e Dervio) che si sono dimostrate quelle più a rischio. Non è una battaglia semplice perché c’è un continuo ricambio degli spacciatori nonostante le azioni importanti delle forze di polizia. Vorrei anche sottolineare l’importanza dei sindaci quali autorità di pubblica sicurezza e sul tema delle sicurezza all’esterno delle stazioni c’è stata grande collaborazione. Resta inteso che c’è sempre la necessità di fare di più per migliorare ancora”.

Sicurezza stradale, Statale 36 e autovelox

Il tema della sicurezza stradale, della relativa incidentalità e della fragilità della Statale 36 sono state le altre questioni trattate dal Prefetto: “Ci sono ancora troppi incidenti e su questo aspetto bisogna migliorare. Stiamo mettendo in campo un progetto ambizioso per contrastare l’eccesso di velocità tramite gli autovelox, non si tratta assolutamente di fare cassa ma vogliamo ridurre i rischi. Durante l’anno abbiamo sospeso 323 patenti per guida in stato di ebbrezza, 26 per guida sotto l’effetto di stupefacenti, 10 per guida contromano e abbiamo revocato 64 patenti. Ci sono ancora troppi incidenti e strumenti tecnologici come gli autovelox possono essere molto utili”.

Rispetto alla Statale 36: “C’è da lavorare perché non si può andare avanti a pianificazioni d’emergenza. Un conto è gestire un evento come la frana di Fiumelatte, ma la viabilità non può essere ‘da Protezione Civile’ in maniera sistematica. Mobilità è sinonimo di libertà”.

Stranieri e accoglienza

“Un tema che non a tutti piace, ma purtroppo ci sono delle difficoltà. Già a marzo avevo previsto come sarebbe andata e ho sbagliato di poche unità. A Lecco sono arrivate 900 nuove persone, tante sono già andate via, adesso ce ne sono circa 700. E’ importante capire che il fenomeno dell’immigrazione va governato dalla base, ovvero da dove nasce l’esigenza. E’ un tema che ho a cuore e perciò ho chiesto ai comuni di contribuire a governare questo fenomeno”.

“Quest’anno, in generale, abbiamo svolto un lavoro molto impegnativo ma anche molto bello – ha concluso il Prefetto prima dei ringraziamenti di rito e della consegna delle onorificenze -. Ho deciso di continuare il mio lavoro qui a Lecco e ringrazio tutto per quello che ho ricevuto perché ha contribuito alla causa comune che è il bene collettivo”.

La serata si è concluso con l’aperitivo di saluto sapientemente preparato dagli allievi del CFP Alberghiero di Casargo.