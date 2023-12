Consegnate sei Onorificenze. Premiato Panizza, a 14 anni salvò dalle fiamme 23 ragazzini

Il Prefetto ha consegnato le Onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana

Il professor Cesare Alippi nominato Commendatore. Il titolo di Cavaliere a Gian Pietro Gandolfi e ai tre fratelli Battazza

LECCO – La cerimonia di presentazione del Rapporto 2023 sull’attività della Prefettura svolta nel pomeriggio di oggi alla Casa dell’Economia, è stata anche l’occasione per la consegna delle Onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana

Cesare Alippi, Commendatore Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Originario di Mandello, 57 anni, professore e prorettore per l’internazionalizzazione presso l’Università della Svizzera Italiana, Direttore scientifico dell’Istituto Dalle Molle di Studi sull’Intelligenza Artificiale (IDSIA USI-SUPSI) e Professore del Dipartimento di Elettronica, Informazione e Bioingegneria del Politecnico di Milano. E’ anche visiting professor in diversi atenei in Giappone e Stati Uniti e dal dicembre 2018 in Cina. E’ salito sul palco a ritirare l’encomio affiancato da Vico Valassi presidente di UniverLecco e da Riccardo Fasoli sindaco di Mandello.

Milos Panizza, Cavaliere Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Era il 25 aprile 1998 quando, ancora 14enne, compì un gesto eroico. Un autobus con 43 ragazzini, un prete e due suore stava tornando da un incontro con il Vescovo a Morbegno. In seguito a un incidente sulla Sp 72 con una moto (in cui purtroppo il motociclista perse la vita) il mezzo prese fuoco. Quando il panico aveva già colto tutti, Milos Panizza con grande freddezza ruppe con il martello d’emergenza e con i pugni un finestrino e aiutò tutti i suoi compagni a scendere mentre il parroco aiutava le due suore. Dopodiché portò tutti in una piazzola fuori dalla galleria, salvando la vita a tutti. Sul palco al suo fianco il sindaco di Lierna Silvano Stefanoni.

Gian Pietro Gandolfi, Cavaliere Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Lecchese, ha iniziato a lavorare alla Badoni per poi passare presto alla Fiocchi Munizioni dove ha fatto carriera ricoprendo diversi incarichi di sempre maggior responsabilità. All’estero ha messo in funzione due stabilimenti per la Fiocchi: uno in Ungheria nel 1978 e l’altro negli Usa nel 1993. Nel 1990 è stato nominato direttore di stabilimento, carica che ha mantenuto fino alla pensione nel 1998. Nel 1991 gli è stata conferita la Stella al Merito del Lavoro, è volontario delle Guardie Ecologiche e nella Protezione Civile comunale, è stato console dei Maestri del Lavoro di Lecco e Como sino al 2022. Dal 2009 è guida ecomuseale della Valle San Martino e presidente dell’Associazione per lo sviluppo dell’Imprenditoria Non Profit di Lecco. Sul palco al suo fianco il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni e Stefano Fiocchi.

Angelo, Celeste e Pietro Battazza, Cavalieri Ordine al Merito della Repubblica Italiana. I fratelli Battazza fondano il 21 ottobre 1978 la Battazza Spa, azienda che si occupa di trasporti e spedizioni per conto terzi, noleggio di autogru, prestazione di manodopera ausiliaria per carico e scarico merci raccogliendo il testimone del padre Terzo che, all’inizio degli Anni ’70, aveva intuito le opportunità che il distretto siderurgico e meccanico lecchese avrebbe potuto offrire e garantire soluzioni di trasporto logistiche alle aziende locali. Ancora oggi alla guida del gruppo, hanno saputo adattare le continue trasformazioni del tessuto economico e industriale non solo lecchese, investendo costantemente in nuovi mezzi e tecnologie offrendo elevata specializzazione e qualità di servizio. I fratelli Battazza sono stati accompagnati sul palco dal sindaco di Lecco Gattinoni, mentre Angelo non ha esitato a gridare alla platea, con la sua consueta verve, “Forza Lecco”.