Partenza Funivia Erna e ostello: installate due stazioni di ricarica e-bike

Le stazioni sono alimentate con pannelli fotovoltaici e consentono anche la ricarica di monopattini e device elettronici

L’assessore Zuffi: “Realizzate con un bando regionale di rigenerazione urbana. Il collaudo nei prossimi giorni”

LECCO – Mobilità sostenibile sempre più protagonista a Lecco, con le bici elettriche che stanno guadagnando popolarità come un modo ecologico ed efficiente per spostarsi in città e nelle aree montane.

Nei giorni scorsi, sul piazzale della partenza della funivia dei Piani d’Erna in prossimità della biglietteria e in via Sora, dietro l’ostello della gioventù sono stati installati due innovativi punti di ricarica per bici elettriche, dotati anche di prese USB per dispositivi elettronici, ricarica cellulare wireless e una panchina.

Caratteristica principale delle due stazioni di ricarica è l’alimentazione a pannelli solari. Otto invece i punti di ricarica delle e-bike, vero e proprio cuore dell’installazione, dotata di prese standard compatibili con la maggior parte dei modelli di e-bike, ma in grado anche di ricaricare monopattini in modo rapido ed efficiente. Non solo, ma le stazioni sono dotate anche di prese USB per consentire di caricare dispositivi elettronici come smartphone, tablet e fotocamere. Presenti anche punti di ricarica cellulare wireless, un’opzione estremamente conveniente e comoda.

Le stazioni coniugano tre parole chiave: sostenibilità, convenienza e connettività. Un piccolo passo avanti significativo nella promozione della mobilità sostenibile e nell’offerta di servizi per visitatori, turisti e sportivi.

L’assessore alla Mobilità e ai Trasporti del comune di Lecco, Renata Zuffi spiega: “Le due stazioni non sono state ancora collaudate. Entreranno ufficialmente in funzione nei prossimi giorni e sono state finanziate con il bando di rigenerazione urbana di Regione Lombardia vinto con l’obiettivo di promuovere la mobilità dolce in ambito urbano”.