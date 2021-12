Prefettura, ripresi i lavori per la nuova sede. Serviranno 2,5 milioni

Il Prefetto De Rosa: “Entro giugno i lavori dovrebbero concludersi”

Carabinieri, pronto a partire il cantiere per la nuova caserma a Colico

LECCO – “Abbiamo lavorato tanto per andare avanti con i lavori a quella che sarà la nuova sede della Prefettura, un’opera che giace incompiuta da 12 anni. E’ un tema che mi sta molto a cuore, potrei dire un vero pallino da quando sono arrivato a Lecco. La buona notizia è che i lavori sono ripresi ed entro giugno del prossimo anno si concluderanno“. Lo ha fatto sapere il Prefetto di Lecco Castrese De Rosa a margine della conferenza stampa di questa mattina.

Per prima cosa verrà eseguito il collaudo delle opere esterne allo stabile di via XI Febbraio (ex mutua): “Proprio ieri abbiamo avuto un incontro con il nuovo responsabile del procedimento, geom. Vecchia, per fare il punto – ha spiegato il Prefetto – il collaudo prevede la recinzione e la pavimentazione del piazzale e la sistemazione di tutti i servizi esterni. Almeno questa prima parte sarà conclusa e metteremo in sicurezza lo stabile. Stiamo quindi lavorando alla progettazione definitiva ed esecutiva, parliamo di 2,5 milioni di euro di risorse già chieste al Ministero dell’Interno, dovremmo riuscire a reperirle e così ultimare il prima possibile l’opera”.

Nel frattempo il Prefetto ha già chiesto ad Asst, proprietaria dello stabile, di allungare i termini del comodato, inizialmente di 30 anni: “Considerato che quasi la metà sono già trascorsi abbiamo preferito portarci avanti anche su questo fronte” ha commentato il dottor De Rosa “un appello che vorrei lanciare per l’anno ventura al Comune di Lecco è quello di mettere a disposizione un’area per la nuova Questura”.

Buone notizie invece per l’Arma dei Carabinieri: il Comandante Provinciale Igor Infante ha infatti annunciato l’imminente avvio dei lavori per la nuova caserma di Colico: “Verosimilmente – ha aggiunto – grazie alle risorse previste dal Pnrr verrà costruita anche la nuova sede di Valmadrera”.