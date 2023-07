Quasi 200 vespisti per il tradizionale giro del lago di Como in notturna

Sempre molto apprezzato l’appuntamento organizzato dal Vespa Club Lecco

Il presidente Ivan Redaelli: “Esprimo grande soddisfazione per l’ottima riuscita della manifestazione”

LECCO – Nella notte tra sabato e domenica scorsi, le strade del nostro lago sono state teatro dell’ormai consolidato e apprezzatissimo giro del lago di Como in notturna organizzato dal Vespa Club Lecco. L’evento ha raccolto l’adesione di 197 partecipanti: dall’Europa hanno raggiunto le rive lariane alcuni vespisti dal Lussemburgo e dalla Francia; alcune rappresentanze tutte italiane sono giunte da Assisi, Perugia e Napoli.

“Esprimo grande soddisfazione per l’ottima riuscita della manifestazione – ha detto Ivan Redaelli, presidente del sodalizio -. La grande partecipazione, oltre al clima di amicizia e la passione comune per la due ruote più iconica del mondo, ripagano gli sforzi profusi dall’intero Direttivo del Club per allestire la macchina organizzativa della manifestazione”.

Il tour del lago, partito da Parè di Valmadrera alle 18 di sabato, ha toccato Bellagio per poi raggiungere Erba, per la cena presso la struttura gestita dall’Associazione NoiVoiLoro. La carovana di Vespe ha proseguito poi per Como, Colico, Lecco per tornare a Parè alle 3.30 di domenica mattina per la colazione… gettando le basi per la notturna

del prossimo anno.