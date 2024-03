Butch, il sindaco Gattinoni: “Con le sue gesta ha saputo dare lustro alla città”

Il ricordo di Marco Anghileri, scomparso 10 anni fa sul Monte Bianco

“La città omaggia un alpinista autore di grandi imprese”

LECCO – “10 anni fa sul Monte Bianco, a soli 41 anni, ci lasciava tragicamente Marco “Butch” Anghileri, alpinista e scalatore lecchese, membro dei Gamma, autore di grandi imprese”. Anche il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni ha voluto ricordare il ‘Butch’ a dieci anni dalla morte.

“Come ricordò l’allora Sindaco di Lecco Virginio Brivio, esprimendo la partecipazione della comunità lecchese al dolore dei famigliari e dei suoi cari, con le sue gesta Marco Anghileri ha saputo rappresentare e dare lustro alla città di Lecco nel mondo. Per questo motivo già nel 2000, a soli 28 anni, Marco Anghileri era stato premiato con il più alto riconoscimento cittadino, il San Nicolò d’Oro.

Per questo oggi, nel decennale della sua scomparsa, la nostra Città ricorda il suo cittadino Benemerito, rinnova la vicinanza ai suoi affetti e gli rende omaggio affidandosi alle bellissime parole di Renato Frigerio, storica voce dei Gamma: “Il volto aperto e sorridente di Butch, da mettere insieme all’anima limpida e luminosa, erano la sintesi brillante e perfetta di un alpinismo d’avanguardia, basato in ogni caso sull’entusiasmo autentico e sui più genuini sentimenti umani, motivati dalla positiva voglia di crescere e di fare. […] Marco continua a ispirarci, nell’idea condivisa e in funzione di tale contesto, dando il giusto valore allo scopo e agli strumenti per realizzare i propri sogni. Grazie, di tutto, Marco”.