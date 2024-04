Rogeno. Riconoscimento a Luigi Redaelli, storico volontario comunale

Da 20 anni presta servizio come volontario

Il riconoscimento consegnato nei giorni scorsi dal sindaco

ROGENO – Un ringraziamento speciale da parte dell’Amministrazione comunale al volontario Luigi Redaelli. Il rogenese infatti, ha ricevuto un riconoscimento nei giorni scorsi per i suoi vent’anni di servizio come volontario comunale.

“Abbiamo voluto ringraziare in via ufficiale Redaelli per il suo impegno al servizio della comunità – ha spiegato il sindaco Matteo Redaelli – Cogliamo anche l’occasione per dire un sincero grazie a tutti i volontari del Comune che hanno collaborato in questi anni. Senza di loro molti servizi sarebbero impossibili per costi e modalità organizzative – ha proseguito – Penso ad esempio ai trasporti sociali verso le scuole e i centri diurni per i diversamente abili; oppure le visite mediche per anziani soli e non solo. Credo che il fatto che questi servizi vengano svolti da volontari porti un valore aggiunto sia a chi usufruisce del servizio stesso poiché avere a che fare con i volontari ed essere aiutati da loro è più semplice per gli utenti perchè li fa sentire più vicini e seguiti, sia per i volontari stessi che non guadagnano in termini economici ma sicuramente si arricchiscono in gioia e gratitudine. Fare il volontario, imparare a farlo e anche sforzarsi di farlo (quando la voglia manca) è profondamente educativo perchè è paradigma della vita: la vita ci è donata e donarci a nostra volta ce ne fa scoprire il senso più profondo”.

L’Amministrazione comunale ha quindi voluto pubblicamente dire grazie a Redaelli e a chi, come lui, si mettono a disposizione della comunità svolgendo un prezioso servizio.

“Siamo sempre alla ricerca di nuovi volontari – ha concluso il primo cittadino – Nonostante le difficoltà spero che queste attività vadano sempre avanti grazie al volontariato proprio per il grande valore per tutti che portano con se”.