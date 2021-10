Scuola, sei classi e 123 alunni in quarantena nel Lecchese

La scorsa settimana erano in quarantena due classi

LECCO – Sei classi in quarantena per un totale di 123 alunni in isolamento fiduciario. E’ l’aggiornamento settimanale, con dati cristallizzati al 17 ottobre, fornito dalla Regione nell’ambito del monitoraggio dell’andamento dell’epidemia da Covid 19 nelle scuole.

Rispetto a settimana scorsa, quando le classi ferme erano 4 per un totale di 91 studenti, i numeri sono in rialzo con tre classi delle scuola primaria coinvolte (55 studenti) e tre della secondaria di primo grado (68 studenti). Anche questa volta non ci sono operatori scolastici per cui è stato necessario prevedere la misura preventiva dell’isolamento fiduciario.

Complessivamente in Regione Lombardia sono 191 le classi in quarantena per un totale di 3.780 alunni e 146 tra docenti e operatori scolastico.

Quanto al tasso di incidenza, sempre a livello regionale, è diminuito per quasi tutti i cicli di età tranne che per la fascia 3-5 (scuola materna). Nello specifico è passato da 21 a 18 casi su 100mila persone nella fascia 0-2 anni, da 27 a 29 (per 3- 5 anni), da 35 a 31 (6-10 anni), da 35 a 26 (11-13 anni ) e da 18 a 17 (14-18 anni).

Continua anche la campagna di screening nelle scuole attraverso i test salivari. L’iniziativa vede protagonisti, nella nostra provincia, gli alunni della scuola primaria e media inferiore di Casatenovo.