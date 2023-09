Synlab San Nicolò. Il 27 settembre tornano i Tè della Salute

“Tutti i benefici dell’ozonoterapia: dal trattamento del dolore alla medicina estetica”

LECCO – L’appuntamento con i Tè della Salute dal titolo “Tutti i benefici dell’ozonoterapia: dal trattamento del dolore alla medicina estetica” si terrà mercoledì 27 settembre alle ore 18.45 in Corso Carlo Alberto 78. Questo evento ad accesso libero si concentrerà sull’ozonoterapia, nonché trattamento medicale basato su una miscela di ossigeno e ozono con diverse proprietà terapeutiche, antibatteriche, antidolorifiche e antinfiammatorie.

Ad oggi, questo approccio è ampiamente utilizzato in diversi ambiti della medicina, tra cui anche la Medicina Estetica, per cui la terapia risulta utile, ad esempio, in caso di acne, rughe, cellulite o alopecia. Alla fine dell’evento, seguirà un momento in cui sarà possibile confrontarsi con gli Specialisti Synlab e porre le domande desiderate.

Modalità di iscrizione: la partecipazione è gratuita, ma è necessario iscriversi inviando una mail a eventi.sannicolo@synlab.it Maggiori dettagli circa l’organizzazione sul sito di SYNLAB San Nicolò.