Torna “L’acqua fa scuola”, progetto di educazione ambientale con Lario Reti

L’iniziativa, giunta all’ottava edizione, avrà per tema il risparmio idrico

La novità di questa edizione di “L’acqua fa scuola” è la possibilità di ottenere il certificato di “Blue School”

LECCO – Torna anche quest’anno “L’acqua fa scuola”, il progetto di educazione ambientale promosso dall’ufficio d’ambito di Lecco insieme a Lario Reti Holding.

L’iniziativa, giunta ormai alla ottava edizione, offre alle scuole e ai docenti un’opportunità unica di arricchire il tradizionale curriculum con strumenti e opportunità gratuite, flessibili e innovative. Ma c’è di più: quest’anno, le scuole più brillanti avranno l’occasione di guadagnare la prestigiosa certificazione “Blue School”, un riconoscimento che valuta non solo le esperienze di insegnamento e apprendimento, ma anche la partecipazione dell’istituto nel suo complesso ai progetti di educazione ambientale.

Il progetto “L’acqua fa scuola” sarà focalizzato quest’anno sul tema del risparmio idrico, declinato attraverso una serie di attività.

Verrà attivata la piattaforma educativa online scuolapark, dove si potrà trovare una fonte inestimabile di contenuti digitali e strumenti didattici per insegnanti e studenti per rendere l’apprendimento sul risparmio idrico unico e interattivo.

Non solo. Saranno previsti laboratori in classe grazie ai quali gli studenti potranno incontrare in classe con esperti e specialisti, che potranno rendere i giovani consapevoli delle sfide e delle scelte ambientali responsabili che ciascuno di noi può adottare. Sono previste inoltre visite guidate agli impianti per scoprire da vicino il funzionamento degli impianti di acquedotto e depurazione gestiti da Lario Reti Holding sul territorio della provincia di Lecco.

Non poteva mancare una parte dedicata ai concorsi dedicati per fasce di età: diari in classe per i più piccoli, interviste ed elaborati in stile multimediale o giornalistico sono le sfide a cui tutte le classi potranno partecipare per vincere i numerosi riconoscimenti che compongono il montepremi da 5mila euro.

La partecipazione al progetto è gratuita e le iscrizioni sono possibili fino al 30 novembre o ad esaurimento posti. Ogni insegnante potrà iscrivere le proprie classi tramite il modulo disponibile online; il team dell’organizzazione sarà sempre disponibile per offrire supporto e rispondere a tutte le domande degli istituti.

Ancora una volta il progetto “L’Acqua fa Scuola” si presenta non solo come un’opportunità

di apprendimento, ma una vera e propria avventura educativa che trasforma gli studenti

in campioni di risparmio idrico.

Maggiori informazioni su www.atolecco.it e www.larioreti.it/scuole