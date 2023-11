Abbadia. Passerella a lago pronta a riaprire dopo la messa in sicurezza

Chiusa per il forte maltempo, tra oggi e domani la passerella sarà di nuovo accessibile

“Quasi conclusi gli interventi di ripristino, ci sono stati alcuni danni”. Riaperta anche l’agrosilvopastorale in località Necrebbio

ABBADIA – Tra oggi e domani la passerella a lago di Abbadia dovrebbe riaprire completamente. Con il livello dell’acqua che si sta progressivamente abbassando e le nubi del maltempo ormai lontane potrà tornare di nuovo percorribile, non c’è più alcun rischio da temere.

“Procederemo con la riapertura della passerella, sono quasi conclusi gli interventi di messa in sicurezza – spiega Roberto Azzoni, sindaco di Abbadia – c’è ancora un punto da ultimare, ma entro domani dovremmo renderla accessibile completamente”.

Il tratto, da via Lungo Lario vicino alla Chiesa di San Lorenzo e fino alla località Punta, era stato chiuso al transito lo scorso 2 novembre per via delle forti piogge che hanno ingrossato il Torrente Zerbo e innalzato il lago, in modo da garantire l’incolumità dei cittadini.

“In alcune zone della passerella c’erano 40 cm di acqua – fa sapere il primo cittadino – in questi giorni abbiamo provveduto a pulire l’area dal materiale che si era depositato, rimuovendo ghiaia e legno. Ci sono stati anche alcuni danni che andremo poi a sistemare”. Danni che, come testimoniano le foto, hanno interessato soprattutto il lato esposto a lago della passerella, con alcune porzioni del muretto a fare da perimetro staccate.

Nel frattempo, sempre restando nel territorio di Abbadia, resa di nuovo transitabile la strada agrosilvopastorale in località Necrebbio, chiusa anch’essa dopo gli intensi fenomeni meteorologici dei giorni passati che avevano provocato sul percorso uno smottamento di limitata entità.