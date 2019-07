“Agoni in Contrada” doppio appuntamento nel weekend a Bellano

Sabato e domenica via Manzoni a Bellano ospita la kermesse dedicata al gusto

Protagonista l’agone e i piatti tipici del lago

BELLANO – Appuntamento a sabato 20 e domenica 21 per la 15° edizione di “Agoni in Contrada”, l’appuntamento principe della gastronomia laghèe, con assoluto protagonista il pesce simbolo del lago, l’agone.

Sabato e domenica, perché quest’anno si raddoppia: infatti la sagra culinaria che si svolge nella storica Via Manzoni il sabato sera, troverà luogo anche domenica a pranzo. Un duplice appuntamento per dare seguito al grande successo degli ultimi anni e dare la possibilità a più avventori di gustare le tante prelibatezze in menù.

“Agoni in Contrada” è organizzata dall’Associazione Cinema di Bellano, con il patrocinio del Comune e la collaborazione del Comitato pesa Vegia e l’Associazione Remiera i Laghèe.

Nel menù tante specialità a base di pesce, missoltini, carpione, lavarelli, riso al pesce persico, fritto e tanto altro ancora. Quest’anno poi, la buona cucina viene accompagnata dalla musica, con il “Bellano jazz festival”, che si terrà in concomitanza.

Sabato 20 luglio dalle ore 21 al Palasole con Bruno Bischi Jazz Quartet e special guest Emilio Soana e domenica 21 luglio dalle 11 per le vie del paese con la musica itinerante del Marching Band Quintetto Swing. Il festival si concluderà domenica sera nel piazzale della chiesa di Bonzeno con Old Swing Big Band.

Come negli ultimi anni, sarà possibile effettuare un giro del lago in Lucia in notturna.

Appuntamento quindi a sabato 20 luglio, a partire dalle 19.30, e con la novità 2019 di domenica 21 luglio a pranzo