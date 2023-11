Bellagio. Lavori al pontile dei traghetti, resterà chiuso 4 mesi

Importante intervento di manutenzione straordinaria per 4 milioni di euro

Da Varenna non si potrà dunque raggiungere Bellagio in auto. Agevolazioni per gli abbonati

BELLAGIO – Sono iniziati lo scorso 6 novembre i lavori al pontile dei traghetti di Bellagio che resterà chiuso per i prossimi 4 mesi per consentire un importante intervento di manutenzione straordinaria che riguarderà le fondamenta e il rifacimento del pontile del valore complessivo di 4 milioni di euro. Continuerà invece ad essere svolto regolarmente il servizio presso il pontile passeggeri.

Navigazione Lago di Como ha lavorato con le istituzioni locali per cercare di ridurre i disagi non solo per i residenti e i lavoratori ma anche per i turisti che, a seguito della chiusura, non possono transitare con il veicolo da o per lo scalo di Bellagio. In particolare, è stata attivata la vendita dell’abbonamento mensile speciale (Abb.Mensile Ser. Battello_Scb) a metà prezzo (qui le informazioni). Per i successivi rinnovi (mensilità di dicembre 2023, gennaio 2024 e a seguire fino al mese di riapertura dello scalo in argomento) sarà sufficiente l’esibizione di identico abbonamento, valido nel mese precedente.

Inoltre i Comuni di Griante (Cadenabbia) e Menaggio renderanno fruibili gratuitamente tutti i parcheggi. Il Comune di Bellagio consentirà la sosta gratuita a condizione che venga esposto in modo ben visibile all’interno del veicolo copia dell’abbonamento.

Infine, è di pochi giorni fa l’avviso che i titolari dell’abbonamento speciale “Abb. Mensile Ser.Battello_Scb” potranno utilizzare anche le corse del servizio rapido per le relazioni Tremezzo – Bellagio – Menaggio – Varenna senza costi aggiuntivi.