Bellano, un anno di sacco rosso: raccolta rifiuti all’87%. È tra i paesi più virtuosi della provincia

Raggiunto e superato con due anni d’anticipo l’obiettivo di Silea

Cruciale in questo risultato anche il ritiro del sacco viola (multimateriale) ogni settimana. E il Comune punta ancora a migliorare

BELLANO – A distanza di dodici mesi dall’introduzione del sacco rosso nel Comune di Bellano, sono i numeri a parlare e a dare ragione alla scelta compiuta dall’Amministrazione: il paese ha raggiunto nel 2023 una percentuale di raccolta differenziata dell’87%, superando l’obiettivo definito da Silea di arrivare all’85% di raccolta differenziata nel 2025, quindi ben due anni prima del termine prefissato.

“Abbiamo da poco ricevuto i dati forniti da Silea – spiega il sindaco Antonio Rusconi – In un solo anno la percentuale è passata dal 78 all’87%, a fronte di una media provinciale pari al 77%, con il dato rilevante del mese di agosto, in cui la raccolta differenziata è stata addirittura dell’89%, nonostante la numerosa presenza di turisti”.

Da quanto è stato introdotto, a ottobre 2022, il sacco rosso ha dato una svolta alla raccolta differenziata bellanese, facendo diminuire del 48% il conferimento della frazione indifferenziata, mentre si sono registrati incrementi di raccolta differenziata, in particolare per il sacco viola multimateriale (+ 71%) e l’organico (+ 12%). Il miglioramento dei dati è quindi, senza dubbio, da attribuire alle nuove modalità di conferimento e raccolta dei rifiuti.

“L’introduzione del sacco rosso e la decisione tutta bellanese di effettuare la raccolta del sacco rosa (multimateriale) tutte le settimane anziché ogni 15 giorni hanno permesso di migliorare in modo deciso i dati. Il sacco rosso ha portato sin da subito benefici, che sono stati via via confermati nel corso dell’anno – continua Rusconi – Questi risultati sono motivo di grande soddisfazione. Ringrazio i cittadini e gli esercenti per aver capito l’importanza di adeguare le loro abitudini alle nuove norme per la raccolta dei rifiuti. Sicuramente anche la consapevolezza della presenza dei chip nei sacchi ha contribuito a una maggiore attenzione nel corretto conferimento. Il tutto a favore dell’ambiente che ci circonda”.

Tuttavia si può sempre migliorare, e l’obiettivo di Bellano è proprio quello di consolidare questi risultati visto che anche in un comune che si è rivelato così virtuoso gli incivili non mancano, ma l’impegno della Polizia locale e degli operatori comunali per contrastare questi comportamenti è notevole.

“Negli ultimi mesi sono state elevate 85 sanzioni per comportamenti individuali non consoni – aggiunge il primo cittadino – casi come il conferimento nei cestini stradali di rifiuti domestici, lo svuotamento di aspirapolvere in strada, rifiuti conferiti lontani dal proprio domicilio…E poi alcuni rifiuti gettati in una valle, o abbandonati in strada. Tutti individuati e sanzionati, con l’uso di fototrappole e grazie appunto al lavoro egregio di operatori ecologici e polizia locale. L’obiettivo è per il prossimo anno di aumentare la differenziazione per esempio in prossimità della spiaggia pubblica, cosi come già fatto per tutti gli eventi organizzati dalle associazioni bellanesi, che ringrazio peraltro per l’aiuto. Parte del risultato è attribuibile anche a queste buone pratiche introdotte con il materiale compostabile e le isole ecologiche durante le feste”.

I margini di miglioramento sono dunque possibili, ed è per questo che l’Amministrazione chiede alla popolazione di mantenere alta l’attenzione. Nel contempo si sta impegnando per fornire nuovi strumenti: “Utilizzeremo 691mila euro derivanti da un bando PNRR che abbiamo ottenuto per fornire nuovi servizi e per potenziare la raccolta. Di questi, 250mila euro verranno impiegati per adeguare l’area ecologica, mentre la restante parte sarà investita per l’installazione di eco stazioni intelligenti, soprattutto nelle frazioni, che permetteranno di agevolare il conferimento dei rifiuti nei punti condivisi e lontani dalle abitazioni. Inoltre, procederemo al potenziamento delle eco casette, delle quali una sarà riservata agli esercenti e alle case vacanze e le altre rimanenti vedranno la possibilità di accesso anche ai residenti per accessi saltuari quando devono partire per le ferie. Il tutto per ottimizzare e agevolare il corretto conferimento dei rifiuti”.