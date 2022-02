Dervio, al via la demolizione del vecchio stabilimento della Feldspato

Al via i lavori di demolizione del vecchio stabilimento della Feldspato a Dervio

Soddisfatto il sindaco Cassinelli: “Intervento atteso da anni e che cambierà l’immagine del paese”

DERVIO – Al via, nei prossimi giorni, la demolizione del vecchio stabilimento della Feldspato, azienda operante in paese fino a una ventina di anni fa. Il sindaco Stefano Cassinelli ha firmato l’ordinanza contingibile e urgente in base agli articoli 50 e 54 del decreto 267 del 2000 per la demolizione dell’immobile.

“E’ un intervento che la comunità derviese attende da ormai vent’anni e che cambierà l’immagine di Dervio in modo molto positivo” puntualizza il primo cittadino sottolineando come i lavori potranno produrre dei disagi a chi risiede nelle zone limitrofe alla Feldspato per il passaggio di un numero significativo di mezzi per portare via tutto il materiale. “Per questo chiediamo a tutti i cittadini di portare pazienza per il periodo dei lavori, che dovrebbe essere di circa due mesi, pensando al grande beneficio che avrà l’intero quartiere e il paese”.

Al termine dei lavori verrà realizzato un parcheggio per circa 30 auto nelle adiacenze di via Sotto ai chiosi in modo da rispondere alle esigenze di questo comparto residenziale. “Come sindaco ringrazio il gruppo di maggioranza che in modo compatto ha operato per raggiungere questo risultato storico, l’assessore Sandro Cariboni che ha messo la sua grande esperienza al servizio di questa iniziativa che cambia Dervio e la proprietà della Feldspato che a fronte della determinazione assoluta dell’Amministrazione comunale a uscire da una ventennale situazione di stallo che rappresentava un peso per Dervio ha risposto in modo operoso al fine di trovare la soluzione di cui a giorni vedremo i frutti. A inizio mandato non avrei potuto immaginare che avremmo raggiunto questo storico risultato, ma oggi credo che sia una grande gioia per tutta la comunità” conclude con soddisfazione Cassinelli.