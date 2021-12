Dervio, il Comune dona tablet agli studenti “per favorire la Dad”

In tutto 195 tablet donati agli studenti delle scuole primarie e secondarie di Dervio

Saranno forniti in comodato d’uso ai ragazzi. “Lo stesso strumento per favorire didattica e integrazione”

DERVIO – L’Amministrazione comunale ha deciso di fornire a tutti gli studenti delle scuole primarie e secondarie di Dervio un tablet per favorire la didattica a distanza.

“In questo momento, in cui la pandemia sta tornando a preoccupare l’intera comunità – spiegano dal municipio – la scelta dell’Amministrazione comunale è stata ancor più ponderata per aiutare studenti, scuola e famiglie. Lo Stato per l’emergenza Covid ha stanziato delle risorse che sono utilizzabili con una serie di paletti strettamente connessi alla pandemia e utilizzabili. Chiaramente lo smart working e la didattica a distanza sono basilari nel contenimento del virus e per questo la scelta del Comune è stata quella di fornire questi apparecchi elettronici”.

I tablet, 195 in tutto, come convenuto con la dirigente scolastica, saranno forniti in comodato d’uso ai ragazzi – anche non residenti a Dervio ma frequentanti le scuole del paese – con uno specifico regolamento.

“Abbiamo fatto questa scelta – spiegano gli amministratori comunali in particolare le delegata alla scuola Anna Maria Buzzella – pensando alla didattica a distanza e alle necessità dei ragazzi, tutti gli studenti avranno a disposizione il medesimo strumento favorendo l’integrazione anche l’attività del corpo docente”.