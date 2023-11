Dervio. Leonardo Paruzzi nuovo sindaco dei Bambini

L’elezione durante il Consiglio Comunale dei Bambini in presenza di compagni e genitori

DERVIO – Il Consiglio Comunale dei Bambini a Dervio ha eletto sindaco Leonardo Paruzzi. Alla presenza del consiglio comunale, di tanti loro compagni e dei genitori in municipio sono state portate le richieste dei bambini all’Amministrazione comunale.

Dopo l’investitura di Leonardo i bambini hanno fatto varie richieste al Comune. Grande la gioia del delegato alla scuola Anna Buzzella che da anni si occupa del piano al diritto allo studio e propone iniziative per i bambini del paese. Buzzella ha ricordato che il progetto del sindaco dei bambini è stato introdotto dall’Amministrazione comunale per far crescere la sensibilità dei più piccoli verso la comunità e per far crescere l’educazione civica.