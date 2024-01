Dervio. Viale degli Alpini, lavori nel vivo dopo metà gennaio

Più pedonale e con richiamo ai viali marittimi, sarà il “biglietto da visita” per chi si dirigerà verso il lungolago

Obiettivo arrivare a concludere gli interventi prima della stagione turistica. Quasi completata invece via della Gera

DERVIO – “Abbiamo tirato via il marciapiede, installato il cantiere di sicurezza, ma il grosso dei lavori sarà compiuto dal 15 gennaio in avanti“. Inizieranno a pieno regime nella seconda metà di questo primo mese del 2024 gli interventi di riqualificazione del Viale degli Alpini a Dervio. A dirlo il sindaco Stefano Cassinelli.

Lavori che in realtà sono pian piano già cominciati, poi è arrivato lo stop delle feste e con il nuovo anno la ripresa. Nel mirino l’obiettivo di arrivare a una conclusione in primavera, entro aprile: “Dopo inizierà la stagione turistica e per quel momento dobbiamo cercare di finire, speriamo nel bel tempo per concretizzare l’opera il prima possibile”, spiega il primo cittadino.

Un intervento, quello di Viale degli Alpini, finalizzato a dare un nuovo volto alla zona puntando sul miglioramento della sicurezza dei pedoni attraverso la realizzazione di più aree a loro dedicate, l’abbattimento delle barriere architettoniche, la creazione di un accesso al lungolago che possa seguire la vocazione turistica del paese, ispirato ai viali marittimi. Il tutto finanziato da Regione Lombardia attraverso il bando di Rigenerazione urbana, per un importo pari a 460 mila euro. Nello specifico, come mostrato durante la presentazione del progetto ai cittadini a cui sono interventi anche gli architetti Mario Uberti e Roberta Artusi, sarà presente un grande marciapiede in luserna e finto legno largo fino a sei metri che creerà un percorso verso il lago. A completare il tutto nuova illuminazione, sedute per la sosta ed elementi architettonici di pregio.

Se per vedere il viale completato manca ancora del tempo, via della Gera, strada interna al paese che collega il cimitero e via Don Penati e contestualmente anch’essa oggetto di lavori, è stata completata per l’80% in quelle che saranno le sue rinnovate sembianze, che la renderanno percorribile a tutti senza difficoltà e in sicurezza.

“Prima il fondo stradale era in pessime condizioni e l’illuminazione scarsa, c’era un unico lampione nel parchetto. Con gli interventi che stiamo compiendo, ora in fase avanzata, metteremo maggiori punti luce, abbiamo stanziato soldi in più per questo – sempre Cassinelli -. In una decina di giorni dovrebbero arrivare tutti i nuovi lampioni, mentre il fondo stradale è già completato. Così facendo riusciremo a garantirne l’attraversamento in completa sicurezza da parte di tutti, anche di persone con disabilità, anziani e carrozzine grazie ai suoi tre metri di larghezza”. Via della Gera, a differenza di Viale degli Alpini, è stata interamente finanziata con fondi comunali.