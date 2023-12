Lierna. Il geometra Maurizio Rasica va in pensione, dopo oltre vent’anni in Comune

L’annuncio del pensionamento dal sindaco Silvano Stefanoni

“Molti dei lavori pubblici in Comune portano la sua firma, il lascito di Rasica rimarrà nel tempo”

LIERNA – “Ormai è questione di giorni e poi vedremo l’ufficio tecnico vuoto: da oltre vent’anni eravamo abituati ad entrarci e trovare Maurizio”. Con queste parole Silvano Stefanoni, sindaco di Lierna, annuncia pubblicamente il pensionamento del geometra Maurizio Rasica, tecnico comunale di lavori pubblici e di edilizia privata che ha messo spesso il suo marchio su progetti e manutenzioni delle infrastrutture liernesi.

“Avviati e conclusi, a volte anche con molta fatica – spiega il primo cittadino -. Bisognava far quadrare i conti, occorreva controllare e tenere sotto pressione le ditte appaltatrici, necessitava rispettare tempi e burocrazia, per ottenere i finanziamenti promessi. Lui ha sempre fatto tutto ciò, dando indicazioni anche alle diverse amministrazioni, affinché ciò si potesse realizzare nel migliore dei modi, rispettando le tante normative vigenti. Molti dei lavori di ristrutturazione e di miglioramento nel nostro comune di Lierna portano anche un po’ la sua firma”.

Capace non solo sulle tavole, ma anche nei rapporti umani: “Maurizio non si è mai limitato solo a pianificare e concretizzare lavori pubblici. A tutti i cittadini che a lui si sono rivolti e che dovevano fare piccole o grandi ristrutturazioni, non ha mai fatto mancare il suo supporto e la sua competenza. Ci sarà quindi un vuoto, ma ciò che lui ha fatto in questi vent’anni è scolpito nelle pietre e anche nei nostri cuori. Ora, dopo tanti anni di servizio dedicato, Maurizio ha deciso di intraprendere un nuovo capitolo della sua vita e di godersi il meritato pensionamento. Gli auguriamo un lungo periodo di relax, durante il quale potrà finalmente dedicarsi a sé stesso e coccolare i suoi amati nipoti di oggi e domani”.

Conclude Stefanoni: “Siamo certi che la sua esperienza continueranno a influenzare positivamente la nostra comunità, anche se in modo diverso. Infine, desideriamo esprimere la nostra gratitudine per tutto ciò che Maurizio ha fatto per la nostra Lierna. Il suo lascito rimarrà nel tempo e continuerà a ispirare le future generazioni di professionisti del settore. Auguriamo a Maurizio il meglio per il suo futuro e lo ringraziamo ancora una volta per la sua dedizione ed i suoi contributi pluridecennali al nostro paese, che hanno migliorato significativamente la qualità della vita dei nostri cittadini”.