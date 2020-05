Lierna firma una convenzione con Auser per il trasporto sociale

Il servizio è attivabile attraverso una semplice telefonata

“Vogliamo essere vicini alle necessità delle persone più fragili”

LIERNA – L’amministrazione comunale di Lierna ha stipulato una convenzione con Auser per offrire un servizio auto senza costi per i cittadini, attivabile attraverso una semplice chiamata al numero verde gratuito 800995988. Il servizio, gestito dai volontari Auser, è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 e dalle 15 alle 18.

Si può richiedere la sua attivazione per l’accompagnamento e il trasporto protetto di persone anziane autosufficienti, con precedenza agli over 75, delle persone con fragilità e/o disabilità, presso strutture pubbliche e private di Lecco, Mandello del Lario, Bellano e Gravedona ed Uniti per visite mediche o terapeutiche, commissioni presso uffici pubblici, banca, posta, comune (per espletamento di pratiche varie), commissioni personali

(Centro Anziani, parrucchiere…). Avranno priorità i trasporti di persone sole per visite mediche o terapeutiche.

I costi di prestazioni straordinarie di accompagnamento e trasporto in località diverse da quelle sopra elencate dovranno essere concordate preventivamente con l’Associazione Auser, in quanto non rientrano nella convenzione stipulata con il comune di Lierna.

“L’Amministrazione con questo servizio vuole essere vicino alle necessità di spostamento delle persone più fragili e spesso prive di mezzi propri – ha detto il sindaco Silvano Stefanoni -. Per noi è una grande soddisfazione poter dare anche ad un solo cittadino un servizio in più, andando così incontro ai suoi bisogni quotidiani. Non vogliamo lasciare indietro nessuno, ma per realizzare questo ambizioso progetto occorre ogni giorno fare piccoli passi, perché come un giorno ci ha detto con la sua consueta semplicità Santa Teresa di Calcutta ‘Ogni cosa che facciamo è come una goccia nell’oceano, ma se non la facessimo l’Oceano avrebbe una goccia in meno’ “.