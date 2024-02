Lierna. Terminati i lavori per il rinnovo della rete idrica in via della Libertà

Alla fine di gennaio si sono conclusi i lavori di Lario Reti Holding

Un investimento per il futuro della città

LIERNA – L’intervento, del valore di 273.000 euro, è finanziato dall’Unione Europea nel contesto dell’iniziativa Next Generation EU/PNRR e rientra in una visione più ampia di miglioramento e controllo della rete idrica del Comune, derivante da studi dettagliati di modellazione idraulica.

Per garantire la fluidità dei lavori e incrementare la velocità di intervento su una rete obsoleta, complessa e con perdite ricorrenti, Lario Reti Holding ha realizzato in contemporanea la sostituzione delle due differenti reti di distribuzione poste in via della Libertà, partendo da piazza Tommaso Grossi e collegate rispettivamente ai serbatoi Cremeno e Maccallè.

I lavori hanno comportato la posa di nuove tubazioni in PEAD per una lunghezza complessiva di circa 390 metri, la predisposizione degli allacciamenti alle abitazioni e la realizzazione di saracinesche di sezionamento della rete. Infine, è stata installata una cameretta interrata per la riduzione della pressione in prossimità di Piazza Tommaso Grossi.

Le operazioni si sono svolte nel rispetto dei caratteri ambientali dell’area e tutte le attività di ripristino provvisorie sono state attentamente eseguite per mantenere la continuità esistente. L’impatto visivo è minimale. La maggior parte delle strutture sono completamente interrate, ad eccezione degli idranti, preservando l’aspetto caratteristico di Via della Libertà.