Madonna della Neve: si festeggia ad Abbadia e a Vendrogno

Due giorni di celebrazioni a Vendrogno

Ad Abbadia festa domani sera, sabato. Con i fondi raccolti sarà restaurato il campanile della Chiesa Immacolata a Borbino

ABBADIA/VENDROGNO – Nella notte tra il 4 e il 5 agosto del 352 d.C. neve fresca cadde su Roma: tradizione vuole che fu la Madonna a mandarla per indicare il punto in cui avrebbe voluto veder costruita una basilica. Una visione, che si scoprì poi realtà a dispetto del caldo torrido di agosto, inviata a due coniugi romani e a papa Liberio. E in ricordo di questo miracolo che è nata la festa della Madonna della Neve, celebrata anche nel nostro territorio da paesi che hanno chiese a lei dedicate. Abbadia e Vendrogno sono tra questi.

Vendrogno, dove è presente il Santuario a lei dedicato, la Madonna della Neve ha scelto di festeggiarla in grande stile con due giorni di eventi. Già stasera, venerdì, oltre alle tradizionali cerimonie religiose e processione che rappresentano il fulcro della ricorrenza, ci sarà modo nella zona manifestazioni di Vendrogno di degustare prodotti tipici locali e, dopo le funzioni, di assistere allo spettacolo pirotecnico con tanto di serata danzante insieme a Pinuccia Cerri. In caso di maltempo i fuochi d’artificio sono rimandati a mercoledì 9, mentre cena e serata danzante saranno annullate.

Domani, sabato 5 agosto, dopo la Santa Messa toccherà al pranzo comunitario, alla caccia al tesoro ‘speziale’ organizzata dal Muu – Museo del latte e della Muggiasca e infine alla presentazione, sempre in museo, del libro di Roberto Pozzi ‘Quattro piante raccontano la vita rurale del Lario’.

Info e regolamento per la caccia al tesoro: https://bit.ly/Cacciaaltesoro_Vendrogno. Iscrizioni al +39 347 9253829.

Santo Rosario, incanto dei canestri, cucina e serata musicale con il gruppo ‘Ondamara’ caratterizzeranno invece i festeggiamenti di domani sera, sabato, ad Abbadia, organizzati dalla Parrocchia di San Lorenzo. Le offerte da incantare si potranno portare alla Chiesa Immacolata in frazione Borbino già nel pomeriggio, dalle 14.30 alle 19.00. Il ricavato ottenuto sarà dedicato proprio al restauro del campanile dell’edificio religioso.

LOCANDINA VENDROGNO

LOCANDINA ABBADIA