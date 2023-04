Mandello. Grande partecipazione alla Festa di San Giorgio

Giornata di festeggiamenti in onore del Santo alla Chiesa di San Giorgio

Tante iniziative a contornare la Santa Messa e l’edificio religioso, ‘perla’ del Viandante

MANDELLO – In tantissimi hanno preso parte oggi, sabato, alla tradizionale Festa di San Giorgio a Mandello. Un festeggiamento ‘anticipato’, dato che il giorno dedicato al patrono sarebbe domani, domenica 23 aprile, che ha visto il piazzale antistante l’omonima chiesa gremito, non solo di avventori, ma anche di prodotti in vendita sulle bancarelle: lavori di cucito, quadri, dolci, marmellate, liquori, olio locale e molto altro.

Attorno alla Santa Messa, celebrata da Don Fabio Molteni, parroco di Abbadia, realizzate una serie di iniziative per intrattenere i presenti. Nel corso della giornata è risuonata la musica di ‘Piccole Perle Barocche’, Linda Spandri e ‘Banda Scala’, e per i più piccoli i giochi da tavolo ideati da Sandro Panzeri.

A guidare adulti e bambini nella scoperta della chiesa, gioiellino vista lago lungo il Sentiero del Viandante, Francesco Betti e il prof. Roberto Pozzi, grande studioso e conoscitore dell’edificio e del ciclo di affreschi. Proprio quest’ultimo verrà restaurato grazie ai ricavi del mercatino. E poi l’incanto dei canestri.

Religione, ma anche tanta cultura, due aspetti spesso e volentieri inscindibilmente intrecciati tra loro, come questa festa ha dimostrato ancora una volta.

GALLERIA FOTOGRAFICA