Raccolta rifiuti. A Bellano codice identificativo anche per il sacco viola

Codificazione, come per il sacco rosso, introdotta da gennaio

In calendario aggiunto un ritiro settimanale in più del viola il sabato mattina

BELLANO – Anche il sacco viola a Bellano avrà un codice identificativo: la novità sarà distribuita a partire da gennaio, e seguirà lo stesso concetto del sacco rosso, introdotto a ottobre nel Comune sul lago. Oltre alla codificazione, sarà aggiunto un ritiro settimanale in più del contenitore in calendario, tutti i sabati mattina, commentato così dall’Amministrazione: “Uno sforzo aggiuntivo che speriamo sia di stimolo a tutti gli utenti, domestici e non domestici, per continuare a differenziare ancora di più e correttamente i propri rifiuti”.

Oltre a esprimersi sui cambiamenti inerenti al sacco viola, l’Amministrazione si è poi complimentata coi cittadini per la raccolta differenziata dei sacchi rossi: “Ci congratuliamo con i bellanesi per aver subito compreso il corretto utilizzo dei sacchi rossi e per il traguardo raggiunto nella raccolta differenziata”. I risultati infatti si sono assestati intorno al 79%, contro il 60% di inizio raccolta.