L’appello del primo cittadino per migliorare i dati della misurazione puntale

“Domani, lunedì 24, raccoglieremo ancora sacchi non conformi. Dopodiché non verranno più tollerati comportamenti contrari alle nuove disposizioni”

BELLANO – Dopo un debutto in linea con le aspettative per il sacco rosso a Bellano, introdotto per la prima volta lo scorso lunedì 17 ottobre, il sindaco Antonio Rusconi chiede per le prossime settimane massima collaborazione ai cittadini bellanesi:

“In accordo con Silea è stato deciso che lunedì 24 ottobre verranno ancora raccolti i sacchi trasparenti e quelli rossi non perfettamente rispondenti alle indicazioni. Si ricorda che il conferimento dei sacchi rossi è monitorato, per cui a distanza di qualche settimana si effettueranno anche controlli incrociati tra intestatari TARI e conferimenti, per capire i motivi dei mancati conferimenti di sacchi rossi da parte dei cittadini. Inoltre, con il passare delle prime settimane, non verranno tollerati comportamenti non in linea con le nuove disposizioni“.

Nonostante non siano state rilevate particolari situazioni critiche durante la prima giornata di raccolta, i dati estratti da questa prima turnazione per il primo cittadino “possono e devono essere migliorati. Pertanto chiedo ai cittadini di adattarsi velocemente alle nuove modalità di raccolta rifiuti“. Per consentire a chi non l’ha ancora fatto di ritirare il sacco rosso, verrà a breve installato presso la stazione ferroviaria un distributore automatico.