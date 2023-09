Statale 36: proseguono i lavori notturni nelle gallerie Sanico, Genico e Ciserino

La statale verrà chiusa dal km 57,680 al km 75,300, direzione Nord, dal 10 al 14 settembre, dalle 21 alle 5

Le chiusure proseguiranno da domenica 17 settembre fino a giovedì 21, nella medesima fascia oraria

LECCO – Parte la seconda settimana di lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino e il risanamento delle strutture interne delle gallerie Sornico, Genico, Ciserino dal km 65,295 al km 66,605, lungo la statale 36 in carreggiata nord (direzione Sondrio).

Per poter eseguire i lavori in sicurezza e per mitigare i disagi alla viabilità, Anas ha predisposto delle limitazioni temporanee in orario notturno. Nel dettaglio la statale verrà chiusa dal km 57,680 al km 75,300, direzione Nord, da domenica 10 settembre a giovedì 14 settembre, dalle ore 21 alle ore 5. Le chiusure proseguiranno da domenica 17 settembre fino a giovedì 21, nella medesima fascia oraria.

Durante la chiusura al transito della carreggiata, il traffico sarà deviato allo svincolo di Abbadia Lariana (km 57,680) lungo la provinciale 72 e lungo la statale 754, con rientro in SS36 allo svincolo di Bellano (km 75,300), contemporaneamente sarà chiusa la rampa di immissione dello svincolo di Mandello del Lario al km 60,000.