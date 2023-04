Mandello. Zone di validità bollino blu, dietrofront del Comune

Rimandata la proposta di invalidare il bollino in piazza Mercato, piazza Garibaldi e via Medaglie Olimpiche

Possibilità di utilizzare il bollino in tutte le aree a pagamento

MANDELLO – “A seguito di una riflessione portata avanti da tutta l’amministrazione, si è deciso di congelare le modifiche sulle zone di validità del bollino blu riservato ai residenti mandellesi. La proposta, suggerita dal gestore del servizio che già opera in diversi comuni turistici, ha suscitato alcune perplessità interne ed esterne”. Così il sindaco di Mandello Riccardo Fasoli ha annunciato il dietrofront rispetto a quanto annunciato pochi giorni fa sul tema sosta a pagamento e correlato bollino blu (vedi articolo).

Non ci saranno, almeno per l’anno corrente, zone di sosta in cui il bollino non sarà valido, provvedimento che avrebbe dovuto interessare piazza Mercato, piazza Garibaldi e via Medaglie Olimpiche.

“L’approssimarsi della stagione estiva non permette di approfondire e discutere appieno la scelta. Eventuali modifiche saranno probabilmente introdotte il prossimo anno con una maggiore e preventiva condivisione delle scelte con la cittadinanza. Si procederà quindi con le consuete regole di sosta, con la possibilità di utilizzare il bollino in ogni area a pagamento. Restano attive invece le modifiche relative al rilascio dei bollini”.